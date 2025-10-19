Городовой / Город / Гриб-деликатес для сохатых: чем Ежовик чешуйчатый покорил ленинградских лосей и грибников
Гриб-деликатес для сохатых: чем Ежовик чешуйчатый покорил ленинградских лосей и грибников

Опубликовано: 19 октября 2025 21:00
грибы
globallookpress/Oksana Korol

Этот гриб можно варить, жарить, мариновать и сушить.

Осенние леса Ленобласти преподносят свои дары, и одним из самых интригующих является Ежовик чешуйчатый. Этот гриб, получивший народное прозвище «лось», пользуется особой любовью у обитателей лесной чащи.

Внешний вид гриба действительно напоминает о его названии: шляпка, подобно кровельной черепице, покрыта плотными чешуйками, а нижняя ее часть усеяна характерными иголочками.

«Лось» безопасный и вкусный деликатес

Биолог Павел Глазков, исследуя лесные богатства, подчеркивает уникальность этого гриба:

«„Лось“ вкусный и безопасный гриб без ядовитых двойников».

Его можно готовить самыми разными способами.

Глазков также отметил любопытное наблюдение: эти грибы часто встречаются вблизи полян, где лоси устраивают свои брачные турниры.

Автор:
Ксения Пронина
