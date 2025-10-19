Гриб-деликатес для сохатых: чем Ежовик чешуйчатый покорил ленинградских лосей и грибников

Осенние леса Ленобласти преподносят свои дары, и одним из самых интригующих является Ежовик чешуйчатый. Этот гриб, получивший народное прозвище «лось», пользуется особой любовью у обитателей лесной чащи.
Внешний вид гриба действительно напоминает о его названии: шляпка, подобно кровельной черепице, покрыта плотными чешуйками, а нижняя ее часть усеяна характерными иголочками.
«Лось» безопасный и вкусный деликатес
Биолог Павел Глазков, исследуя лесные богатства, подчеркивает уникальность этого гриба:
«„Лось“ вкусный и безопасный гриб без ядовитых двойников».
Его можно готовить самыми разными способами.
Глазков также отметил любопытное наблюдение: эти грибы часто встречаются вблизи полян, где лоси устраивают свои брачные турниры.