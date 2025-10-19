Купил телевизор за 45 тысяч — получит 400 на карту: петербуржец наказал маркетплейс за жадность

Московский районный суд Петербурга обязал маркетплейс выплатить покупателю более 415 тысяч рублей после того, как магазин без объяснений отменил оплаченный заказ.
Мужчина купил телевизор за 45,9 тысячи рублей и получил подтверждение о доставке, но в тот же день продавец аннулировал заказ, сославшись на внутренние причины. К моменту разбирательства цена на ту же модель выросла почти до 280 тысяч, отмечает КП.
Суд признал действия магазина незаконными: оплаченный заказ означает заключение договора купли-продажи, и односторонний отказ от сделки недопустим. В итоге компания выплатит покупателю разницу в цене, неустойку, моральный ущерб и штраф. Общая сумма превысила 415 тысяч рублей.