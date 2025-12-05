Коричневая на испытаниях: в Петербурге продолжают обкатку новой линии метро

В Северной столице продолжается тестирование новых поездов для Красносельско-Калининского направления метро.
Начало этому процессу было положено ещё в конце ноября, когда на платформу станции «Путиловская» впервые прибыл вагон с номером 7128. Этот вагон стал первым на будущей «коричневой» линии и занял важное место в её истории, сообщает Piter.TV.
Пробные поездки по этому маршруту проходят с 21 ноября, для испытаний используется состав из вагонов "Ем". Инженеры и технические специалисты уделяют особое внимание проверке работоспособности систем связи и автоматизированного управления.
Кроме того, испытания охватывают функционирование оборудования для ведения поезда и централизации управления движением.
На данном этапе продолжается оценка эффективности всех рабочих механизмов при переходе между станциями.
Тестируются взаимодействие новейших коммуникационных систем, а также корректность работы программного обеспечения, отвечающего за безопасность и надёжность перевозок. Ожидается, что эти испытания поспособствуют успешному запуску линии.