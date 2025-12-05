Городовой / Город / Коричневая на испытаниях: в Петербурге продолжают обкатку новой линии метро
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перепутный остров: секретный рай под Выборгом, забытый туристами Город
Стоянка без снега и мусора: на платных парковках Петербурга запретят оставлять машины до утра Город
Голосовать нельзя, строить будут: в Петербурге запретили референдум против небоскрёбов Газпрома Город
Две сотни лет в неизвестности: как пропавшая скульптура вернулась в Петербург Город
«Без полиса — ни шагу»: Добровинский предлагает обязать страховать сделки с недвижимостью Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Коричневая на испытаниях: в Петербурге продолжают обкатку новой линии метро

Опубликовано: 5 декабря 2025 07:30
Коричневая на испытаниях: в Петербурге продолжают обкатку новой линии метро
Коричневая на испытаниях: в Петербурге продолжают обкатку новой линии метро
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге на линии метро, обозначаемой коричневым цветом, проходят испытания перед вводом в эксплуатацию.

В Северной столице продолжается тестирование новых поездов для Красносельско-Калининского направления метро.

Начало этому процессу было положено ещё в конце ноября, когда на платформу станции «Путиловская» впервые прибыл вагон с номером 7128. Этот вагон стал первым на будущей «коричневой» линии и занял важное место в её истории, сообщает Piter.TV.

Пробные поездки по этому маршруту проходят с 21 ноября, для испытаний используется состав из вагонов "Ем". Инженеры и технические специалисты уделяют особое внимание проверке работоспособности систем связи и автоматизированного управления.

Кроме того, испытания охватывают функционирование оборудования для ведения поезда и централизации управления движением.

На данном этапе продолжается оценка эффективности всех рабочих механизмов при переходе между станциями.

Тестируются взаимодействие новейших коммуникационных систем, а также корректность работы программного обеспечения, отвечающего за безопасность и надёжность перевозок. Ожидается, что эти испытания поспособствуют успешному запуску линии.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью