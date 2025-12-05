Мечты Петра и запреты Екатерины: чем запомнилось 5 декабря в истории Петербурга

Санкт-Петербург, город с многовековой историей, всегда был центром научных открытий, культурных прорывов и смелых начинаний.

5 декабря — дата, вписанная в летопись города особыми, знаковыми событиями, от основания первой научной академии до начала эры атомного флота.

1725: Петр I и Академия наук

Мысль о создании Академии наук зародилась ещё в 1718 году. 1 декабря 1725 года ее открыли, а 5 декабря состоялось первое публичное заседание.

В этот день было произнесено “похвальное слово основателю академии Петру I и ее покровительнице Екатерине I”. Первые научные изыскания были представлены в докладе о магнетизме — теме, актуальной и по сей день.

Ещё в январе 1724 года был опубликован Сенатский Указ Петра I «Определение об Академии», предусматривавший создание не просто научно-исследовательского, но и учебного центра.

Главной задачей ставилась “организация картографирования страны”.

Хотя императору помешала смерть завершить начатое, а правительство Екатерины I внесло коррективы в первоначальный проект А. К. Нартова, многое из задуманного было воплощено в реальность, заложив фундамент российской науки.

1783: Первая мечта о полёте и её печальный конец

5 декабря 1783 года стало днем, когда над Петербургом впервые взмыла мечта о полёте. Неподалеку от Эрмитажа состоялся первый в России публичный запуск теплового аэростата.

Событие было приурочено ко дню именин Екатерины II. Диаметр непилотируемого воздушного аппарата составлял менее полуметра, но его полёт символизировал начало новой эры.

Однако, несмотря на осведомленность императрицы о достижениях в области воздухоплавания, её отношение к этой зарождающейся отрасли было скорее настороженным.

В 1784 году был подписан указ, согласно которому:

“…в предупреждение пожарных случаев и других несчастных приключений, могущих произойти от новоизобретенных воздушных шаров, <…> повелеваем, чтобы с 1 марта по 1 декабря никто не дерзал пускать на воздух таких шаров…”.

Этот запрет, отражающий скептицизм Екатерины II, значительно отложил развитие аэронавтики в России.

1946: Дом поэта и печать времени

5 декабря 1946 года — дата, связанная с сохранением памяти о великом русском поэте. На Литейном проспекте, 36, открылся музей-квартира Николая Некрасова.

Поэт прожил в этих стенах с 1857 года до самой смерти в 1877 году. Здесь “квартиру Некрасова посещали такие знаменитые литераторы как Тургенев, Достоевский, Толстой”.

Атмосфера комнат на Литейном была пропитана духом творчества — здесь располагались редакции журналов «Современник» и «Отечественные записки».

До наших дней сохранились “подлинные вещи Николая Алексеевича, черновики рукописей, иллюстрации к произведениям Некрасова”, что позволяет прикоснуться к эпохе и жизни поэта.

1957: Атомный гигант

Наконец, 5 декабря 1957 года — день, ознаменовавший прорыв в освоении Арктики. На воду был спущен первый атомный ледокол, ставшее первым в мире надводным судном с ядерной энергетической установкой — атомный ледокол «Ленин».

Заложенный в 1956 году на судостроительном заводе им. А. Марти в Ленинграде, этот гигант “будет в строю 30 лет, до 1989 года”, покоряя льды Северного морского пути и символизируя мощь и прогресс советской инженерии.