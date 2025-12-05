Городовой / Город / «Восточный бум»: пассажиропоток из Китая в Петербург вырастет не менее чем на 20%
«Восточный бум»: пассажиропоток из Китая в Петербург вырастет не менее чем на 20%

Опубликовано: 5 декабря 2025 08:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov

С 1 по 4 декабря в Санкт-Петербург прибыли около 1300 туристов из Китая.

В аэропорту Пулково прогнозируют, что поток гостей из Китая в Петербург может увеличиться на 20% и выше благодаря отмене визового режима для граждан этой страны. Аналитика сотрудников воздушной гавани Северной столицы появилась в ответ на свежие статистические данные о пассажирах, сообщает 78.ru.

С 1 по 4 декабря в Петербург прибыли почти 1300 граждан Китая. Среди них 506 человек прилетели из Чэнду, 502 — из Шанхая, еще 290 — из Саньи. При этом представители Пулково уточнили, что пока основной поток составляет туристы, решившие приехать заранее, еще до вступления новых правил в силу.

На текущий момент авиасообщение между Китаем и Пулково налажено по нескольким направлениям: из Пекина и Саньи вылетают по два рейса еженедельно, из Чэнду — четыре раза, а из Шанхая — семь раз в неделю.

Таким образом, расписание позволяет принимать гостей из крупных городов Поднебесной практически ежедневно.

С 1 декабря вступил в силу указ российского президента о возможности безвизового въезда для граждан Китая с туристическими или деловыми целями на срок до 30 дней.

Нововведение призвано облегчить поездки и способствовать увеличению туристического обмена.

Ранее сообщалось, что египетские власти приняли решение практически в два раза увеличить стоимость туристической визы.

Автор:
Юлия Аликова
