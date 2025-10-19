«Шифр» для своих: что на самом деле значат буквы на ценниках петербургских магазинов

В петербургских магазинах теперь не только цены, но и ребусы. Между банкой тушёнки и пакетом гречки можно увидеть загадочные «П», «Р» или «Ц» — и это не ошибки кассира. Это азбука выгод, которую понимают лишь свои.
«П» — местное, значит свежее. «Р» — скидка до понедельника, «С» — до конца месяца. «Ц» — самый дешёвый товар на полке. А три звёздочки — знак охоты: скидка максимум, товар минимум.
Ритейлерам эти коды нужны, чтобы двигать товар. Но если знать систему, можно играть против них — и выигрывать. Петербуржцы уже шутят: кто знает буквы, тот не просто экономит, а читает магазин как газету, передавал «Городовой» ранее.