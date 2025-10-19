Городовой / Общество / «Шифр» для своих: что на самом деле значат буквы на ценниках петербургских магазинов
«Шифр» для своих: что на самом деле значат буквы на ценниках петербургских магазинов

Опубликовано: 19 октября 2025 19:30
ценник
«Шифр» для своих: что на самом деле значат буквы на ценниках петербургских магазинов
Фото: Городовой.ру

Смотрите на маленькие буквы на ценниках в «Пятерочках».

В петербургских магазинах теперь не только цены, но и ребусы. Между банкой тушёнки и пакетом гречки можно увидеть загадочные «П», «Р» или «Ц» — и это не ошибки кассира. Это азбука выгод, которую понимают лишь свои.

«П» — местное, значит свежее. «Р» — скидка до понедельника, «С» — до конца месяца. «Ц» — самый дешёвый товар на полке. А три звёздочки — знак охоты: скидка максимум, товар минимум.

Ритейлерам эти коды нужны, чтобы двигать товар. Но если знать систему, можно играть против них — и выигрывать. Петербуржцы уже шутят: кто знает буквы, тот не просто экономит, а читает магазин как газету, передавал «Городовой» ранее.

Автор:
Игорь Мустафин
