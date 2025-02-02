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Что означают буквы на ценниках в супермаркетах

2 февраля 2025 11:32
Полка магазина
Что означают буквы на ценниках в супермаркетах
globallookpress/ Elena Mayorova

Зная эти обозначения можно сэкономить приличную сумму.

Большинство покупателей даже не подозревает, что в магазинах Петербурга давно придумана система скрытых обозначений, которая помогает сотрудникам продвигать товары. Однако зная ее, можно не просто покупать выгоднее, но и находить продукты с лучшим соотношением цены и качества.

Теперь шопинг станет проще – достаточно запомнить несколько букв, и можно реально сэкономить.

Какие тайные знаки есть на ценниках

Буква «П» означает, что товар произведен местными производителями. Если хочется поддержать региональную продукцию, стоит ориентироваться именно на нее.

Буква «Р» указывает, что скидка на этот товар останется актуальной до следующего понедельника. Это удобно, если пока нет необходимости в покупке, но хочется взять товар по сниженной цене чуть позже.

Буква «С» означает, что скидка продлится до конца месяца. Такой товар можно запланировать в покупки заранее, не боясь, что акция закончится через пару дней.

Самый бюджетный вариант в отделе обозначается буквой «Ц». Этот товар обычно сложно заметить среди других аналогов, но он гарантированно стоит дешевле.

Если же нужна не просто выгодная цена, а максимальная скидка на лучший товар, стоит искать «***». Эти продукты пользуются особой популярностью, и если видите такую пометку, лучше не откладывать покупку.

Акционные товары также могут быть отмечены словом «Акция». Это привычный знак, но далеко не всегда он означает самую большую скидку, поэтому лучше внимательно проверять ценники.

Проверено: экономия реальна

Эти обозначения можно встретить в крупных торговых сетях Петербурга. Теперь поход в магазин станет не только выгоднее, но и интереснее – можно превратить его в своеобразную охоту за самыми выгодными предложениями.

Просто взглянув на ценник, можно сразу понять, стоит ли ждать более выгодного момента или пора брать товар прямо сейчас, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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