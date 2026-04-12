5 капель - и герань краше всех цветов на планете: мощный антистресс и стимулятор роста
5 капель - и герань краше всех цветов на планете: мощный антистресс и стимулятор роста

Опубликовано: 12 апреля 2026 12:15
 Проверено редакцией
Как глазные капли повышают декоративность герани 

Герань требует внимательного ухода, особенно когда дело касается пересадки, обрезки или прищипки. Она очень чувствительна к перепадам температуры и влажности, что особенно заметно, когда растение находится на балконах, подоконниках или его переносят на улицу весной.

Чтобы помочь пеларгонии быстрее прийти в себя после таких процедур, как пересадка или обрезка, а также если цветок после периода покоя никак не может начать активно расти, отлично подойдет препарат "Тауфон", пишет портал "GrowTool". Капли способствуют восстановлению упругости листьев и активизируют обменные процессы.

В жаркое время года и весной, когда растения особенно подвержены стрессу, "Тауфон" поможет герани легче перенести эти испытания. Листья будут меньше вянуть, а бутоны станут развиваться более стабильно. Этот препарат также полезен на стадии цветения, действуя как мягкое средство для адаптации растения к условиям, особенно в сочетании с обычными подкормками.

Как применять

Разведите 5-6 капель 4% аптечного "Тауфона" в 1 литре отстоянной воды. Этим раствором можно поливать растение под корень или слегка опрыскивать листья. Проводите процедуру не чаще одного раза в 10 дней.

Важные моменты

1. Не смешивайте "Тауфон" с перекисью водорода или фунгицидами, так как их действующие вещества могут нейтрализовать друг друга.

2. "Тауфон" прекрасно сочетается с глицином, янтарной кислотой и витаминами группы B.

"Препарат будет наиболее эффективен после пересадки, обрезки или прищипки. Весной, если растение пробуждается медленно и выглядит вялым. Также при резкой смене условий содержания (например, при переносе с улицы в помещение)", - поделилась Светлана из Москвы.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как черенковать фикус каучуконосный.

Автор:
Татьяна Идулбаева
