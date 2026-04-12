Урожай пропадет без вести на раз-два: в какие дни с 15 по 30 апреля нельзя ничего сеять и сажать – лунный календарь и приметы

Многие дачники знают, что сокодвижение в растениях зависит от фазы Луны. В какие-то дни все соки устремляются к листьям, в какие-то – к корням, а в какие-то все замедляется и замирает. В такие дни лучше вообще не подходить к огородным культурам, ничего не сеять и не сажать. Иначе работа окажется напрасной, а урожай пропадет без вести. В какие даты в период с 15 по 30 апреля лучше отказаться от огородных работ, рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.
Запрещенные дни для посадки и посева
По словам эксперта, на 17-е число в апреле выпадает Новолуние. В это время растения становятся особенно уязвимыми. При обрезке срезы будут очень долго заживать и даже могут начать гнить. Посеянное семечко проклюнется неохотно, а высаженная в грунт рассада будет очень тяжело приживаться. Кроме того, неблагоприятным днем для дачных работ считается дата до Новолуния и после.
Таким образом, лучше воздержаться от работ с растениями 16, 17 и 18 апреля. Это время следует посвятить мелкому ремонту дачной утвари, генеральной уборке в доме и чистке садового инвентаря. Кроме того, можно испечь пироги, собрать родственников и провести время с семьей.
Какие работы можно и нужно делать с 19 по 30 апреля
19 апреля можно заняться дачными работами: посеять зелень. 20 апреля идеально подойдет для обрезки садовой земляники, удаления усов, поврежденных листьев, засохших розеток. 21 апреля лучше посвятить уборке участка. 22-23 апреля будут благоприятными днями для посева редиса, мяты, щавеля. 24 апреля нужно убрать укрытия у подзимних посадок, мульчу, прорыхлить грунт.
25 апреля пора доставать черенки винограда и проращивать их в песке, торфе и дерне. 26 апреля можно смело сеять декоративные, цветочные и травяные растения, не дающие плодов. 27 апреля стоит подумать о проращивании клубней картофеля перед посадкой. 28 апреля нужно почистить и обработать хвою. 29 апреля благоприятно для пересадки цветочных культур. 30 апреля нужно подкормить ягодники органическими удобрениями.
Народные приметы на 15-30 апреля
- Если 18 апреля подуло, то ждите морозов.
- 19 апреля нет ветра – урожай будет ранним.
- Если 21 апреля вечером стоит теплая погода, то лето будет засушливым и жарким.
- 23 апреля восход алый и туманный – год будет урожайным.
- Если 24 апреля все еще не вскрылись реки, то лето будет сырым и холодным.
- 25 апреля медведь выходит из берлоги, а 26 апреля просыпаются шмели.
- Если 27 апреля жабы не закричали, ждите похолодания.
