Не гибрид, а авторитет на грядке: выдает огурцы по 3 ведра с куста в любом регионе - для теплицы и для открытого грунта
Не гибрид, а авторитет на грядке: выдает огурцы по 3 ведра с куста в любом регионе - для теплицы и для открытого грунта

Опубликовано: 12 апреля 2026 12:53
 Проверено редакцией
Не гибрид, а авторитет на грядке: выдает огурцы по 3 ведра с куста в любом регионе - для теплицы и для открытого грунта
Не гибрид, а авторитет на грядке: выдает огурцы по 3 ведра с куста в любом регионе - для теплицы и для открытого грунта
Урожайный и устойчивый гибрид огурцов 

Для получения обильного урожая огурцов и для радости от результата в конце дачного сезона, первостепенное значение имеет грамотный выбор сортов или гибридов. Среди широкого ассортимента следует высеивать те варианты, которые отвечают вашим запросам по ключевым параметрам: скорости созревания, устойчивости к распространенным инфекциям, размерам зеленцов, возможности использования для заготовок, пишет портал "Огород".

Чемпион по урожайности

"Шоша F1" - гибрид, относящийся к раннеспелым партенокарпикам с женским типом цветения. В каждой листовой пазухе, как правило, формируется до трех завязей. Плоды обладают отличными вкусовыми качествами без горечи, их мякоть плотная, без внутренних пустот. Урожайность сорта "Шоша" радует. В условиях открытого грунта можно собрать до 12 кг огурчиков с квадратного метра, а в тепличных условиях — более 18 кг с той же площади.

Гибрид отличается стойкостью к ряду заболеваний и способен адаптироваться к колебаниям температуры. Для обеспечения сочности и вкуса плодов культуре необходим систематический полив, периодическое рыхление почвы и внесение удобрений несколько раз за период вегетации. Когда на главном стебле образуется седьмой настоящий лист, растения рекомендуется подвязать к опоре.

Личный опыт дачника

"Шоша" - прекрасный гибрид, который балует урожаем в любых условиях. Плоды вкусные, сочные, хрустящие. Идеально подходят для заготовок на зиму", - сообщила Ольга из Волгограда.

Ранее портал "Городовой" рассказал про ключевую весеннюю подкормку чеснока.

Автор:
Татьяна Идулбаева
