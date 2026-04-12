Прогноз клёва на май 2026 года: где и какую рыбу можно поймать – секреты лучшего улова сезона

Советы опытного рыболова

Май является долгожданным месяцем для любителей рыбалки. В это время рыба просыпается и начинает активно двигаться после зимы. Однако во многих регионах действует нерестовый запрет, который ограничивает снасти. Поэтому главные инструменты в мае - это поплавочная удочка и фидер с берега.

Как меняется клев в мае 2026 года

В России очень большая разница между регионами. На юге вода уже теплая, рыба отнерестилась и хорошо клюет. В Сибири лед еще сходит, поэтому рыбалка только начинается.

Если говорить про Среднюю полосу, то здесь май является переломным моментом. Вода прогревается до +15 градусов, а рыба выходит из зимнего оцепенения.

В первой половине мая клев нестабильный. Погода скачет, давление меняется, вода мутная после паводков. Сегодня может быть отличный улов плотвы, а завтра - ни одной поклевки.

Во второй половине мая ситуация начинает выравниваться. Вода становится теплее, уровень стабилизируется, и рыба начинает кормиться активнее.

На что ловить и от чего зависит успех

В мае отлично ловится мирная рыба, в том числе плотва, лещ, густера и карась. Поплавочная удочка хорошо работает на малых реках, заливах и прудах. Рыба подходит близко к берегу греться и кормиться.

Фидер лучше использовать на больших водоемах с течением. Он позволяет доставить корм далеко от берега. В мае фидер часто дает результат лучше поплавка, особенно по лещу.

Влияние погоды:

холодная весна - клев слабее, нужны деликатные снасти и длинные поводки;

теплая ранняя весна - настоящий жор после нереста.

Лучшее время для ловли: утро, когда вода прогрелась (не на рассвете, а чуть позже). Вечером тоже можно хорошо порыбачить в тихую погоду. Днем клев слабый, особенно в солнечную погоду, сообщает "Подслушано. Секреты рыболова".

Ранее "Городовой" назвал 5 лучших насадок для карася.