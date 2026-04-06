Весенняя ловля карася: 5 лучших наживок – рыба будет клевать без остановки

5 лучших насадок на карася: от улова спасу не будет

Весной наступает горячая пора для ловли карася. Ведь как раз в это время рыба просыпается и начинает активно искать пищу, теряя бдительность и все чаще "попадая на удочку" к рыбакам. Перед какими наживками карась точно не устоит, в Дзен-канале "Рыбачим иначе" (18+) рассказали опытные рыбаки Никита Дюпин и Илья Крылов.

Тестоманка

Для приготовления тестоманки потребуется:

манка – 3-4 столовые ложки;

вода – 2/3 стакана;

клубничный сироп – 1/3 стакана;

мука – 3 чайные ложки и 2 столовые ложки.

Сначала нужно смешать воду с клубничным сиропом и залить полученным составом манку. Все размешать и взбить вилкой до клейкости. Затем следует поэтапно всыпать муку и хорошо взболтать после каждой порции.

Добавлять муку и перемешивать нужно до тех пор, пока тестоманка не станет вязкой и даже тягучей. В завершение всыпать 2 столовые ложки муки и все перемешать, чтобы тестоманка не была чересчур липкой. Такая насадка привлекает рыбу с дальних расстояний. При ловле карася в холодной воде хорошо добавить в тестоманку немного чеснока.

Манная болтушка

Манную болтушку сделать еще проще. Достаточно замочить манку и взбивать ее вилкой до тех пор, пока манка не будет тянуться. Для запаха можно добавить анисовые капли или чеснок. Наматывать на крючок лучше через шприц.

Мотыль

Лучшая насадка для карася весной. Особенно в тех местах, где нет мелкой плотвы и уклейки. На мотыля карась клюет даже зимой. Важно прятать жало и насаживать мотыля пучком, использовать маленькие крючки с лопаткой, чтобы питательная насадка не вытекала сразу.

Навозный червь

Перед его запахом и активным движением не устоит ни один карась. Особенно хорошо такая наживка работает в начале апреля, когда вода еще холодная.

Пластилин

Одна из лучших наживок для весеннего карася. Для ее приготовления достаточно смешать сухой картофель, молотые семечки, кориандр и манку. Долить столько воды, чтобы получилась мягкая консистенция.

