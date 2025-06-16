Марсово поле может исчезнуть с лица Петербурга: местные бунтуют

Марсово поле в Петербурге может лишиться больше полусотни деревьев из-за планов бизнеса открыть элитный отель. Власти Петербурга рубку предварительно одобрили.
Что это значит для одного из самых известных исторических мест города? Под угрозой зеленые насаждения Марсова поля.
Рубка одобрена: 58 деревьев под угрозой
Марсово поле может лишиться 58 деревьев и газонов. Всему виной планы бизнеса открыть здесь элитный отель. Власти Петербурга рубку предварительно одобрили. Об этом сообщают «Neva.Today».
Порубочный билет для проведения работ на Марсовом поле от комитета по благоустройству получила 6 июня компания ООО «Лотос Отели». Деревья планируют вырубить в районе дома 1А.
История здания: от Смольного к структурам Газпрома
В 2011 году Смольный передал здание по инвестиционному соглашению компании Plaza Lotus Group. В 2018 дом 1А перешел банку «Санкт-Петербург». В феврале 2024 года здание выкупила компания ООО «Лотос Отели», которую связывают со структурами Газпрома.
Ожидается, что на здесь откроют пятизвездочную гостиницу на 117 номеров и 52 апартамента.
Уточняется, что работы планируется провести в районе дома 1А.
Контраст: недавняя высадка саженцев сирени
Ранее 78.ru писал, что на Марсовом поле высадили более сотни саженцев сирени.
Что потеряет Марсово поле?
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Зеленые насаждения: 58 деревьев и газонов будут уничтожены.
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Атмосфера исторического места: Строительство элитного отеля может изменить облик и атмосферу Марсова поля.
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Общественное пространство: Доступ к части территории может быть ограничен для посетителей.
Местные жители против вырубки
Петербуржцы негативно восприняли новость. В Сети местные жители активно высказываются против строительства отеля:
«Неслыханое варварство!!! Марсово поле и, вообще, центр Петербурга — это памятники истории и должны быть под охраной государства. Только соблюдая исторические фасады и ювелирно вести работы по перестройке или ремонту. Руки прочь».
«Не думал что такое возможно в СПб. А че не на Красной площади вместо Мавзолея не построить отель...»
Что победит — бизнес или история?
Ситуация с возможной вырубкой деревьев на Марсовом поле вызывает много вопросов и опасений. С одной стороны, городу нужны инвестиции и развитие туризма.
С другой — необходимо сохранить зеленые насаждения и исторический облик одного из самых известных мест Санкт-Петербурга. Чем закончится эта история и что победит бизнес или история — покажет время.