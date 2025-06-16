Марсово поле может исчезнуть с лица Петербурга: местные бунтуют

Марсово поле может сильно измениться после нового строительства.

Марсово поле в Петербурге может лишиться больше полусотни деревьев из-за планов бизнеса открыть элитный отель. Власти Петербурга рубку предварительно одобрили.

Что это значит для одного из самых известных исторических мест города? Под угрозой зеленые насаждения Марсова поля.

Рубка одобрена: 58 деревьев под угрозой

Марсово поле может лишиться 58 деревьев и газонов. Всему виной планы бизнеса открыть здесь элитный отель. Власти Петербурга рубку предварительно одобрили. Об этом сообщают «Neva.Today».

Порубочный билет для проведения работ на Марсовом поле от комитета по благоустройству получила 6 июня компания ООО «Лотос Отели». Деревья планируют вырубить в районе дома 1А.

История здания: от Смольного к структурам Газпрома

В 2011 году Смольный передал здание по инвестиционному соглашению компании Plaza Lotus Group. В 2018 дом 1А перешел банку «Санкт-Петербург». В феврале 2024 года здание выкупила компания ООО «Лотос Отели», которую связывают со структурами Газпрома.

Ожидается, что на здесь откроют пятизвездочную гостиницу на 117 номеров и 52 апартамента.

Уточняется, что работы планируется провести в районе дома 1А.

Контраст: недавняя высадка саженцев сирени

Ранее 78.ru писал, что на Марсовом поле высадили более сотни саженцев сирени.

Что потеряет Марсово поле?

Зеленые насаждения: 58 деревьев и газонов будут уничтожены.

Атмосфера исторического места: Строительство элитного отеля может изменить облик и атмосферу Марсова поля.

Общественное пространство: Доступ к части территории может быть ограничен для посетителей.

Местные жители против вырубки

Петербуржцы негативно восприняли новость. В Сети местные жители активно высказываются против строительства отеля:

«Неслыханое варварство!!! Марсово поле и, вообще, центр Петербурга — это памятники истории и должны быть под охраной государства. Только соблюдая исторические фасады и ювелирно вести работы по перестройке или ремонту. Руки прочь».

«Не думал что такое возможно в СПб. А че не на Красной площади вместо Мавзолея не построить отель...»

Что победит — бизнес или история?

Ситуация с возможной вырубкой деревьев на Марсовом поле вызывает много вопросов и опасений. С одной стороны, городу нужны инвестиции и развитие туризма.

С другой — необходимо сохранить зеленые насаждения и исторический облик одного из самых известных мест Санкт-Петербурга. Чем закончится эта история и что победит бизнес или история — покажет время.