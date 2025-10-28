6 нестандартных музеев Петербурга, о которых вам никогда не расскажет ни один гид

Рекомендуем к посещению, не на правах рекламы.

Петербург привыкли мерить Эрмитажем, Русским музеем и крепостями, но город устроен хитрее: стоит сделать шаг в сторону — и открываются места, которые официальные путеводители почему-то стесняются показывать.

А зря. Эти музеи — как подпольные клубы: странные, дерзкие, концептуальные и чертовски цепляющие.

Музей железных дорог России

Гигантский ангар, забитый легендами на рельсах: от паровозов с серебряными поручнями до скоростных монстров, которые так и не вышли в серию. Тут легко потеряться среди макетов, VR-аттракционов и вагонов.

Art Attractions

Это не музей — это аттракцион в формате 220V. В одном крыле вы встречаете Бэтмена, в другом — переворачиваете мир вверх ногами, в третьем — заглядываете в глаза восковым персонажам, чья анатомия слишком смела для школьного учебника. Петербургский сюр, который работает без выходных.

Музей неПравды

Здесь скучать запрещено. Драконьи яйца, единороги, магические артефакты — экспонаты балансируют между реальностью и сказкой. Место, где взрослые превращаются в детей, а дети начинают сомневаться, что взрослые вообще что-то знают.

Музей кофе

Ароматное убежище на набережной, где рассказывают не только о сортах и странах, но и о том, почему кофе — это почти религия. Дегустации, мастер-классы, редкие смеси и финальный аккорд — чашка напитка, который вы приготовите сами.

Вселенная воды

В городе, построенном на реках и каналах, музей про воду — не роскошь, а данность. Старые колодцы, деревянные трубы, инженерные ходы прошлого, мультимедийные комнаты и башня, с которой город кажется совершенно другим.

Музей эмоций

Семь комнат — семь состояний, в которых вы забудете про приличия. Хочется кричать — кричите. Хочется смеяться — смеётесь. Петербург, который обычно учит сдержанности, внезапно предлагает сорвать стоп-кран.