603 рубля — и всё равно лишь второе: Петербург уступил лидерство по среднему чеку в кофейнях

В крупнейших городах России жители все чаще предпочитают посещать кофейни, что приводит к заметным тратам на этот напиток. Как следует из анализа «Платформы ОФД», в осенний период наибольшие суммы в заведениях, предлагающих кофе, оставляют челябинцы, а также жители Санкт-Петербурга и Новосибирска.
Средний счет в Челябинске достигает 610 рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 603 рубля, а в Новосибирске — 597 рублей. Следом идут Москва с 564 рублями, Красноярск — 506 рублей и Краснодар — 501 рубль.
В других мегаполисах траты чуть ниже. В Ростове-на-Дону средний чек — 494 рубля, в Казани — 477 рублей, а жители Волгограда в среднем расходуют 470 рублей. Екатеринбург попал на десятую строчку с показателем 467 рублей.
В городах Приволжья расходы на кофе оказались еще скромнее:
- Уфа — 465 рублей;
- Самара — 462 рубля;
- Пермь — 453 рубля;
- Нижний Новгород — 437 рублей;
- Воронеж завершает список с 427 рублями.
Генеральный директор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков подчеркнул:
«Потенциал развития кофейных заведений сейчас сосредоточен в регионах. На каждой территории — свои особенности поведения потребителей и показатели продаж. В частности, очевиден высокий потенциал роста таких форматов за счет грамотного выбора локаций в спальных районах городов, где еще присутствует большое число "белых пятен", не занятых кофейнями».