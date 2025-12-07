Городовой / Город / 603 рубля — и всё равно лишь второе: Петербург уступил лидерство по среднему чеку в кофейнях
603 рубля — и всё равно лишь второе: Петербург уступил лидерство по среднему чеку в кофейнях

Опубликовано: 7 декабря 2025 18:32
Челябинск стал лидером рейтинга, опередив Санкт-Петербург по стоимости на семь рублей.

В крупнейших городах России жители все чаще предпочитают посещать кофейни, что приводит к заметным тратам на этот напиток. Как следует из анализа «Платформы ОФД», в осенний период наибольшие суммы в заведениях, предлагающих кофе, оставляют челябинцы, а также жители Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Средний счет в Челябинске достигает 610 рублей. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 603 рубля, а в Новосибирске — 597 рублей. Следом идут Москва с 564 рублями, Красноярск — 506 рублей и Краснодар — 501 рубль.

В других мегаполисах траты чуть ниже. В Ростове-на-Дону средний чек — 494 рубля, в Казани — 477 рублей, а жители Волгограда в среднем расходуют 470 рублей. Екатеринбург попал на десятую строчку с показателем 467 рублей.

В городах Приволжья расходы на кофе оказались еще скромнее:

  • Уфа — 465 рублей;
  • Самара — 462 рубля;
  • Пермь — 453 рубля;
  • Нижний Новгород — 437 рублей;
  • Воронеж завершает список с 427 рублями.

Генеральный директор компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков подчеркнул:

«Потенциал развития кофейных заведений сейчас сосредоточен в регионах. На каждой территории — свои особенности поведения потребителей и показатели продаж. В частности, очевиден высокий потенциал роста таких форматов за счет грамотного выбора локаций в спальных районах городов, где еще присутствует большое число "белых пятен", не занятых кофейнями».
Юлия Аликова
