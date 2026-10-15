8,9 миллиона пассажиров на одном маршруте: скромная «двойка» стала королевой дорог Петербурга

Автобусы стали самым популярным транспортом у петербуржцев.

Жизнь в Петербурге кипит, и статистика это подтверждает. За девять месяцев общественный транспорт перевез больше 1,29 миллиарда пассажиров.

Это на 22 миллиона больше, чем годом ранее, сообщили в городском Комитете по транспорту.

Горожане стали мобильнее, а сам транспорт — доступнее.

Автобус или метро: кто победил?

Многие привыкли считать подземку главным транспортом мегаполиса. Но цифры говорят об обратном: на первом месте уверенно держится наземный транспорт.

Автобусы — безоговорочные лидеры. На них пришлось почти 43% всех поездок (554,9 миллиона пассажиров).

Городская сеть охватывает даже самые отдаленные новостройки, поэтому автобус для многих остается единственным способом добраться до дома.

Метро — на втором месте. Подземка забрала почти 40% трафика (513,2 миллиона человек). Это по-прежнему самый надежный способ миновать любые пробки в часы пик.

Трамваи и троллейбусы — главный прорыв года. На них пришлось 17,6% поездок (228,4 миллиона человек).

Главная сенсация — резкий взлет популярности трамваев и троллейбусов. Число их пассажиров подскочило более чем на 10%.

Почему «рогатые» снова в моде?

Раньше трамваи казались медленными, а троллейбусы застревали при любом ДТП. Сейчас ситуация изменилась:

Новый подвижной состав. На линии выходят современные низкопольные составы с плавным ходом, климат-контролем и USB-зарядками в салоне. Троллейбусы без проводов. В городе активно используют машины с увеличенным автономным ходом. Они часть пути едут под проводами, а в новые районы заезжают на аккумуляторах.

Тройка маршрутов-чемпионов

У петербуржцев есть свои любимчики среди маршрутов. Вот те, которые перевезли больше всего людей:

Автобус № 2 — абсолютный чемпион города. 8,9 миллиона поездок! Он связывает Кировский район с центром города. Маршрут очень удобный и идет через ключевые пересадочные узлы.

8,9 миллиона поездок! Он связывает Кировский район с центром города. Маршрут очень удобный и идет через ключевые пересадочные узлы. Троллейбус № 31 — главный на севере. 7,6 миллиона поездок. Он везет пассажиров от Муринского парка прямо до станции метро «Спортивная».

7,6 миллиона поездок. Он везет пассажиров от Муринского парка прямо до станции метро «Спортивная». Трамвай № 55 — любимец трех районов. 7,1 миллиона поездок. Его пути соединяют Калининский, Выборгский и Приморский районы, помогая объезжать загруженные перекрестки по выделенным путям.

На остановках наводят лоск

Комфорт начинается не в салоне, а на остановке. Чтобы пассажиры не гадали, когда придет транспорт, на павильонах вешают подробные схемы, расписания и ставят электронные табло с прогнозом прибытия.

Специалисты «Организатора перевозок» постоянно следят за павильонами: отмывают их от граффити, сдирают незаконную рекламу и чинят разбитые стекла.

За порядком следят не только инспекторы, но и сами жители. Если вы увидели сломанный знак, разбитый навес или испорченное расписание на остановке, можно позвонить по номеру: 576-55-55. Заявку примут и быстро отправят ремонтную бригаду.

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