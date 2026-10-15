8,9 миллиона пассажиров на одном маршруте: скромная «двойка» стала королевой дорог Петербурга

Жизнь в Петербурге кипит, и статистика это подтверждает. За девять месяцев общественный транспорт перевез больше 1,29 миллиарда пассажиров.
Это на 22 миллиона больше, чем годом ранее, сообщили в городском Комитете по транспорту.
Горожане стали мобильнее, а сам транспорт — доступнее.
Автобус или метро: кто победил?
Многие привыкли считать подземку главным транспортом мегаполиса. Но цифры говорят об обратном: на первом месте уверенно держится наземный транспорт.
Автобусы — безоговорочные лидеры. На них пришлось почти 43% всех поездок (554,9 миллиона пассажиров).
Городская сеть охватывает даже самые отдаленные новостройки, поэтому автобус для многих остается единственным способом добраться до дома.
Метро — на втором месте. Подземка забрала почти 40% трафика (513,2 миллиона человек). Это по-прежнему самый надежный способ миновать любые пробки в часы пик.
Трамваи и троллейбусы — главный прорыв года. На них пришлось 17,6% поездок (228,4 миллиона человек).
Главная сенсация — резкий взлет популярности трамваев и троллейбусов. Число их пассажиров подскочило более чем на 10%.
Почему «рогатые» снова в моде?
Раньше трамваи казались медленными, а троллейбусы застревали при любом ДТП. Сейчас ситуация изменилась:
- Новый подвижной состав. На линии выходят современные низкопольные составы с плавным ходом, климат-контролем и USB-зарядками в салоне.
- Троллейбусы без проводов. В городе активно используют машины с увеличенным автономным ходом. Они часть пути едут под проводами, а в новые районы заезжают на аккумуляторах.
Тройка маршрутов-чемпионов
У петербуржцев есть свои любимчики среди маршрутов. Вот те, которые перевезли больше всего людей:
- Автобус № 2 — абсолютный чемпион города. 8,9 миллиона поездок! Он связывает Кировский район с центром города. Маршрут очень удобный и идет через ключевые пересадочные узлы.
- Троллейбус № 31 — главный на севере. 7,6 миллиона поездок. Он везет пассажиров от Муринского парка прямо до станции метро «Спортивная».
- Трамвай № 55 — любимец трех районов. 7,1 миллиона поездок. Его пути соединяют Калининский, Выборгский и Приморский районы, помогая объезжать загруженные перекрестки по выделенным путям.
На остановках наводят лоск
Комфорт начинается не в салоне, а на остановке. Чтобы пассажиры не гадали, когда придет транспорт, на павильонах вешают подробные схемы, расписания и ставят электронные табло с прогнозом прибытия.
Специалисты «Организатора перевозок» постоянно следят за павильонами: отмывают их от граффити, сдирают незаконную рекламу и чинят разбитые стекла.
За порядком следят не только инспекторы, но и сами жители. Если вы увидели сломанный знак, разбитый навес или испорченное расписание на остановке, можно позвонить по номеру: 576-55-55. Заявку примут и быстро отправят ремонтную бригаду.
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