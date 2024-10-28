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Вода с лимоном по утрам: врач объяснил, есть ли польза от модной нынче привычки

28 октября 2024 18:00
Вода с лимоном по утрам: врач объяснил, есть ли польза от модной нынче привычки
Вода с лимоном по утрам: врач объяснил, есть ли польза от модной нынче привычки
Legion-Media

Многие слышали о таком способе взбодриться, но не все знают, откуда это пошло.

Польза питьевой воды с лимоном утром давно стала популярной темой среди тех, кто заботится о здоровье. Многие начинают свой день с этого напитка, веря, что он помогает ускорить обмен веществ и улучшает пищеварение. Вода с лимоном действительно может принести пользу, но есть некоторые тонкости, которые важно учитывать, чтобы избежать негативного влияния на организм.

Добавление лимона в утренний стакан воды помогает обогатить ее витамином C, который является мощным антиоксидантом и поддерживает иммунную систему. Кроме того, лимонная кислота стимулирует выработку желудочного сока, что помогает лучше усваивать пищу, особенно если день начинается с полноценного завтрака. Об этом написано на портале Здоровое-питание.рф.

Однако важно не переборщить с лимоном. Чрезмерно концентрированный напиток может раздражать слизистую желудка, особенно у людей с повышенной кислотностью или гастритом. Специалисты советуют добавлять всего несколько капель лимонного сока в стакан теплой воды. Это поможет сохранить полезные свойства лимона и избежать негативного влияния на желудок.

Помимо поддержки пищеварения, вода с лимоном может служить хорошим средством для профилактики обезвоживания после ночного сна. Умеренное потребление витамина C также способствует улучшению состояния кожи и поддержанию энергии на утро.

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Автор:
Екатерина Адамова
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