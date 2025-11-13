Городовой / Город / Африканские миллионы: петербуржец потерял почти 32 млн, погнавшись за «наследством»
Африканские миллионы: петербуржец потерял почти 32 млн, погнавшись за «наследством»

Опубликовано: 13 ноября 2025 05:00
Человек столкнулся с мошенничеством, связанным с якобы полученным наследством от умершего родственника из Африки на сумму 16,9 миллиона долларов.

Житель Северной столицы лишился 31,9 миллиона рублей после общения с мошенниками, которые убедили его в том, что ему причитается крупное наследство от родственника, проживавшего в Африке, сообщила в своём Telegram-канале руководитель пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

Ивану поступило сообщение от неизвестного, представившегося сотрудником банка из западноафриканской страны. Злоумышленник сообщил ему о гибели дальнего родственника в Африке и якобы оставленном ему наследстве на сумму 16,9 миллиона долларов.

Обманутый горожанин согласился на сотрудничество и перечислил мошенникам требуемую сумму – почти 32 миллиона рублей, чтобы оплатить оформление документов и транспортировку денег.

Когда деньги были переведены на несколько расчётных счетов, связь с представителем "банка" оборвалась. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в суд с требованием взыскать 754 тысячи рублей и проценты с владельца одного из счетов, куда перечислялись эти средства.

В иске он обосновал требования понесёнными убытками от необоснованного обогащения.

Однако суд не удовлетворил заявленные требования. В решении было указано:

«Поскольку судом установлено, что денежные средства, принадлежащие Ване, были не ошибочно (случайно) перечислены им на счет Петра, а похищены путем обмана (уголовное дело возбуждено), надлежащим способом защиты его нарушенного права будет являться возмещение причиненного ему вреда по правилам главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, для чего необходимо установление участия П. в совершенном хищении.
Без установления указанных обстоятельств взыскание с ответчика в пользу истца неосновательного обогащения не может быть признано соответствующим требованиям закона», — говорится в решении суда.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают петербуржцев с помощью квитанций за ЖКХ.

Юлия Аликова
