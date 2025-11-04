Александр II﻿ продал Аляску﻿ США: вот какой русский диалект там до сих пор живет

В некоторых селах английский так и не прижился.

В мире существуют удивительные языковые реликты, сохранившиеся благодаря изоляции и особым историческим условиям.

Одним из таких феноменов является «аляскинский русский» — локальный вариант русского языка, который бытовал среди старшего поколения жителей небольшого поселения Нинильчик на полуострове Кенай.

Этот диалект, сформировавшийся вдали от материковой России, представляет собой настоящую лингвистическую капсулу времени.

Где время остановилось для русского языка, а «вишка» — это второй этаж

Нинильчик, основанный русскими за два десятилетия до продажи Аляски Соединенным Штатам, сегодня насчитывает около 800 жителей. Многие из них — потомки креолов, детей браков русских поселенцев и эскимосов.

Именно среди старшего поколения этой деревни сохранялся особый «язык детства».

«Большинство местных семей могут проследить родословную до Аграфены Афогнак, жившей в начале XIX века», — отмечается в статье, подчеркивая глубокие русские корни поселения.

Там до сих пор встречаются русские фамилии, как, например, у вице-мэра Уильяма Квасникофф.

Реликтовый диалект, угрожаемый «бейбичками» и «рабабутсами»

Хотя в повседневной жизни жители Нинильчика давно говорят на английском, старшее поколение до сих пор помнит «язык детства».

По данным на 2018 год, число носителей аляскинского русского не превышало двадцати человек, и все они были старше 80 лет. Этот диалект отличается от литературного русского языка примерно на 30% лексики, которая представляет особый интерес.

Здесь сохранились архаизмы, давно исчезнувшие из речи в России. Например, «вишка» означает «второй этаж», а финнов здесь называют «чухнёй».

Некоторые слова изменили свое значение. Так, «башка» в нинильчикском русском — это «череп», а не просто «голова». Отмечаются и фонетические особенности: слово «музыкант» здесь произносят как «мужиканиц».

Почти все согласные перед «и» смягчаются, а категории рода в языке постепенно утрачиваются, влияя на склонение прилагательных и местоимений.

В результате, жители могут сказать: «евонай мать весь ночь television караулил», что в переводе означает «его мать всю ночь смотрела телевизор».

От Аграфены Афогнак до Уильяма Квасникофф: Русский след на Аляске, который не исчезает

Уникальность аляскинского русского начала формироваться еще в период колонизации, когда поселенцам требовалась упрощенная версия языка для общения с коренными народами.

Лингвисты Мира Бергельсон и Андрей Кибрик отмечают, что в диалекте заметны следы влияния алеутского и эскимосских языков.

После 1917 года, когда закрылась русская школа при православной церкви, английский язык стал доминировать, что привело к множеству заимствований: ребенка здесь называют «бейбичка», а резиновые сапоги — «рабабутсами».

«Живой памятник» русской речи: Почему аляскинский русский — это окно в прошлое?

Аляскинский русский — это «живой памятник», который, вероятно, исчезнет вместе с последними носителями.

Тем не менее, пока ученые продолжают фиксировать его особенности, он показывает, как мог бы выглядеть русский язык при ином историческом развитии, например, «в условиях политической децентрализации».

Хотя уникальный диалект может уйти в прошлое, русская культура на Аляске продолжает жить.

В православных церквях штата по-прежнему используют церковнославянский язык в русском изводе, сохраняя, таким образом, звучание русской речи на этих отдаленных землях.