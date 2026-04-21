Аллеи успели просохнуть: в Петербурге парки открыли раньше из-за сухой и солнечной весны
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Не гибрид, а подарок судьбы: с куста по 6 кг огурцов в любом климате - всхожесть семян 100% Полезное
Аллеи успели просохнуть: в Петербурге парки открыли раньше из-за сухой и солнечной весны

Опубликовано: 21 апреля 2026 01:21
 Проверено редакцией
Global Look Press / Nikolay Orlov / Russian Look
Садовники уже подготовили территорию к приёму гостей. 

С 20 апреля в Петербурге снова можно гулять по паркам и скверам. Обычно их держат закрытыми на просушку почти до конца месяца, но в этот раз ограничения сняли раньше.

Причина простая: весна выдалась сухой и солнечной, а земля уже успела хорошо просохнуть.

В городском Комитете по благоустройству считают, что дорожкам и аллеям теперь ничего не угрожает. Поток гуляющих не должен испортить покрытие, потому что почва уже стала достаточно твёрдой.

Какие места не закрывались

Часть крупных зелёных зон и так продолжала работать. Например, Московский парк Победы не закрывали, потому что через него проходят важные пешеходные маршруты к метро и остановкам.

Уборка ещё идёт

Даже после открытия парков весенняя уборка в городе не закончилась. В Петербурге продолжается месячник по благоустройству, и специалисты ещё не завершили все запланированные работы.

Это значит, что где-то ещё будут убирать мусор, приводить в порядок газоны и дорожки. Городские службы отдельно благодарят жителей, которые выходят на субботники.

Такая помощь особенно важна перед майскими праздниками, когда в парках становится ещё больше людей. По сути, сейчас город только входит в самый активный весенний сезон.

Автор:
Юлия Аликова
