Аллеи успели просохнуть: в Петербурге парки открыли раньше из-за сухой и солнечной весны

С 20 апреля в Петербурге снова можно гулять по паркам и скверам. Обычно их держат закрытыми на просушку почти до конца месяца, но в этот раз ограничения сняли раньше.
Причина простая: весна выдалась сухой и солнечной, а земля уже успела хорошо просохнуть.
В городском Комитете по благоустройству считают, что дорожкам и аллеям теперь ничего не угрожает. Поток гуляющих не должен испортить покрытие, потому что почва уже стала достаточно твёрдой.
Какие места не закрывались
Часть крупных зелёных зон и так продолжала работать. Например, Московский парк Победы не закрывали, потому что через него проходят важные пешеходные маршруты к метро и остановкам.
Уборка ещё идёт
Даже после открытия парков весенняя уборка в городе не закончилась. В Петербурге продолжается месячник по благоустройству, и специалисты ещё не завершили все запланированные работы.
Это значит, что где-то ещё будут убирать мусор, приводить в порядок газоны и дорожки. Городские службы отдельно благодарят жителей, которые выходят на субботники.
Такая помощь особенно важна перед майскими праздниками, когда в парках становится ещё больше людей. По сути, сейчас город только входит в самый активный весенний сезон.