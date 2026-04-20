Апрель в режиме качелей: от +15 днем ​​до мокрого снега ночью

Синоптик считает, что резкое похолодание — это "расплата" за теплый март.

Во вторник, 21 апреля, в Ленинградской области будет переменная облачность и без осадков.

Ночью температура будет прыгать от +1 до-4 градуса, а местами на востоке может опускаться до -9. Днем воздухнем прогреется до +10...+15 градусов.

Для апреля это уже вполне ощутимое тепло, особенно после морозной ночи. Ветер будет дуть со скоростью 2–10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится.

Петербург готовится к новому похолоданию

Но уже 22 апреля в Петербурге погода резко изменится. Этот день станет переломным перед новым похолоданием.

По словам главного синоптика города Александра Колесова, оно может проходить даже серьёзнее и дольше, чем в минувшие выходные.

Уже во второй половине дня пойдут осадки. Сначала будет дождь, а ночью в четверг к нему добавится мокрый снег. В таком будущем погода продержится несколько дней.

Что дальше ждать

Похолодание приносит северный ветер. Он будет увеличиваться в течение пары дней, а порывы движения могут достигать 10–15 м/с. Потом ветер тоже довольно свеж.

Температура воздуха в этот период, по критериям синоптики, будет держаться в пределах +4...+9 градусов, будет идти то дождь, то снег.

