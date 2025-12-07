Городовой / Общество / Альтернативы Выборгу: какие города посетить на новогодние каникулы, чтобы сказочно сэкономить
Эксклюзив
Общество
Эксклюзив

Альтернативы Выборгу: какие города посетить на новогодние каникулы, чтобы сказочно сэкономить

Опубликовано: 7 декабря 2025 11:00
Зимний Выборг
Фото: Городовой.ру

Зимнее чудо не только в этом городе.

Зимний Выборг, напоминающий сказочный европейский город, — мечта многих туристов. Однако в пик сезона цены на проживание там взлетают до 32–35 тысяч рублей за апартаменты на двоих. «Городовой» выяснил у экспертов, какие города могут стать доступной заменой.

По данным пресс-службы национального туроператора «Алеан», в период новогодних каникул ещё можно найти варианты размещения в других исторических городах, причём по более низкой цене.

Великий Новгород предлагает гостиницы от 25 600 рублей за две ночи на двоих. Город славится своим древним кремлём, соборами и атмосферой русской старины.

Псков обойдётся ещё дешевле — от 16 080 рублей за тот же срок. Здесь можно погрузиться в средневековую историю, увидеть мощный Псковский кремль и монументальные храмы.

Петрозаводск и Карелия в целом испытывают дефицит мест, но точечно ещё можно найти гостиницы от 16 000 рублей на две ночи. Столица Карелии привлекает Онежской набережной с необычными арт-объектами и аутентичной кухней. Также в регионе остались небольшие базы отдыха от 12 000 рублей.

Если хочется зимней сказки и исторических впечатлений, но бюджет ограничен, стоит рассмотреть Псков, Великий Новгород или Петрозаводск. Эти города предлагают богатую культурную программу и уникальную атмосферу, позволяя существенно сэкономить на проживании по сравнению с раскрученным Выборгом, особенно в период высокого спроса.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
