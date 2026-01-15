Мне сказали: «Ты не шаришь за хард-скиллы», а я спросил прямо — и получил уважение: вот как надо вести себя на диалоге с молодыми коллегами

Современный рынок труда переживает настоящий “терминологический бум”. Работодатели и молодые коллеги, стремясь выглядеть “круто, инновационно, соответствовать трендам”, активно используют новые, порой совершенно непонятные заимствования.

Это создает напряжение для тех, кто хочет ориентироваться в профессиональной среде без словаря. HR-консультант Зулия Лоикова делится с порталом «Городовой» стратегией адаптации к этому стремительно меняющемуся языку.

Засилье иностранных слов и “терминологический бум”

По словам эксперта, главной причиной такого словесного натиска является популяризация английского языка и высокая скорость изменений в сфере технологий и менеджмента.

Зулия Лоикова HR-консультант “У нас засилие сейчас иностранных слов, и в первую очередь это популяризация самого английского языка”.

Это явление охватывает терминологию, связанную с цифровыми услугами и управлением.

Однако специалист призывает не паниковать.

“На самом деле не нужно паниковать, это не вопрос обязательного знания, это вопрос сленга и адаптации к нему”.

Главная цель — не выучить все слова подряд, а понять их суть.

“Учить все термины через словарь не нужно. Часто за каким-то сложным словом стоит обычное простое понятие. И цель — понять суть явления”.

Например, за сложными конструкциями могут скрываться простые идеи:

“Там, например, говорят прокачать скиллы — развить навыки, делать апгрейд — улучшать, обновлять и так далее”.

Тактика уверенного диалога

В разговоре с работодателями или коллегами, которые оперируют такими терминами, как “харды”, “софт-скиллы” и другими англицизмами, ключевым моментом является сохранение уверенности.

Невежеством не считается желание разобраться в сути обсуждаемого вопроса.

Консультант предлагает несколько действенных тактик:

Задавать уточняющие вопросы: Просьба привести пример работы термина в конкретной компании демонстрирует заинтересованность, а не некомпетентность. Перефразирование: Можно использовать активное слушание и предложить свою интерпретацию. Например, спросить: “Правильно ли я понимаю, что по agile подходам вы имеете в виду, к примеру, короткие циклы работы, регулярное обсуждение результатов? Нет.” Это помогает проверить собственное понимание. Прямое обращение: Если атмосфера в коллективе располагает к открытости, можно спросить прямо, но вежливо. “Спасибо, что упомянули этот термин. Я с ним сталкивалась, но хотел бы убедиться, что понимаю его именно в контексте ваших задач. Не могли бы вы коротко пояснить?” Такой подход показывает “открытость, заинтересованность, проактивность”, что ценится выше показного знания.

Сохранение русского языка и источники информации

Зулия Лоикова, несмотря на неизбежность заимствований, выступает за сохранение родного языка:

“На самом деле я, конечно, за то, чтобы наш прекрасный, богатый, красивый, могучий русский язык не терялся за иностранными словами”.

Для того чтобы не отставать от трендов, но при этом получать информацию в доступном формате, стоит обращаться к проверенным источникам, которые объясняют сложные концепции простым языком.

“Всякие подкасты, телеграм-каналы, которые объясняют тренды, например, в вашей индустрии простым языком”.

Также полезно изучать профильные медиа и внутреннюю документацию компаний:

“Внутренняя документация, потому что в компании часто есть глоссарии, описание процессов, и там же идет и расшифровка терминов”.

Не стоит забывать и о более традиционных методах:

“Коллеги-наставники тоже могут в этом посодействовать”.

Контекст, в конечном счете, остается лучшим инструментом для освоения новой профессиональной лексики.

