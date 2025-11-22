Аномальные проценты по вкладам: причина нашлась не там, где её искали

К концу ноября несколько кредитных организаций начали поднимать проценты по сберегательным продуктам, несмотря на решение Центрального банка снизить основную ставку. Последняя корректировка ключевой ставки составила уменьшение на 0,5 процентного пункта, и регулятор обозначил, что в ходе следующего заседания в этом году возможно сохранение текущих условий или незначительное понижение. На рынке сложилось мнение, что в ближайшей перспективе не ожидается существенного понижения ключевой ставки.
Юрий Эйдинов, руководитель розничного направления «Цифра банка», отметил, что банки, особенно испытывающие потребность в ликвидности, вынуждены корректировать ставки по вкладам вверх, поскольку ранее они ожидали активного понижения основной ставки и снизили доходность по депозитам.
«Отдельные кредитные организации пересматривают условия по сберегательным программам, предлагают повышенные проценты на короткие сроки за счёт временных акций, чтобы удовлетворить запросы по ликвидности»,— рассказал Эйдинов.
Сейчас отмечается, что финансовые организации ужесточают конкуренцию за размещения населения, особенно в декабре, когда важно закрыть годовые финансовые показатели. Такие меры включают целевые акции с привлекательными процентами, разовые дополнительные выплаты за оформление вклада через удалённые сервисы, а предложения часто действуют ограниченное время. Как подчеркнула Гаянэ Замалеева, эксперт финансовой платформы «Банки.ру», перед принятием решения необходимо внимательно проанализировать все параметры депозита.
Ольга Гогаладзе, специалист по финансовым рынкам, пояснила, что банки иногда снижали ставки немного быстрее других участников рынка и теперь корректируют доходность вверх, чтобы вернуть клиентов.
«Крупные организации раньше быстрее снижали проценты, но сейчас мы наблюдаем обратную тенденцию — доходность по некоторым продуктам повышается, чтобы стимулировать интерес вкладчиков»,— считает Гогаладзе.
Клиенты сейчас сталкиваются с окончанием старых вкладов, открытых на более выгодных условиях, поэтому финансовые учреждения предпочитают временно поднимать проценты, чтобы не потерять эти средства. Это позволяет банкам удерживать существующих клиентов и привлекать новых за счёт кратковременных предложений. Обычно таким образом корректируются вклады с коротким сроком размещения.
По оценкам Ольги Гогаладзе, средний уровень доходности по сберегательным программам к концу 2025 года может достигать 13–15%, а ключевая ставка, по её прогнозам, упадёт до 15–16%. В отдельных случаях возможно появление краткосрочных предложений до 20% в рамках рекламных кампаний. Она отмечает, что рынок продолжит подстраиваться в зависимости от денежно-кредитной политики.
Гаянэ Замалеева советует учитывать:
- лимиты по сумме размещения;
- условия начисления бонусов и процента;
- возможность пополнения или частичного снятия;
- зависимость вклада от использования дополнительных банковских услуг.
Правильным решением в текущих условиях она считает оформление вклада с привлекательной ставкой на такой срок, который соответствует задачам вкладчика.