Рекордсмен и антирекордсмен: где в Петербурге самая длинная улица (и самая короткая бонусом)

Санкт-Петербург всегда умел удивлять своими масштабами — от огромных проспектов до крошечных переулков, которые можно пройти за полминуты. В городе соседствуют улицы с богатой историей и места, которые легко пропустить, если не знаешь, куда смотреть.
Разбираемся, где прячется самая короткая улица Петербурга и где начинается самая длинная.
Самая короткая улица Петербурга
Песковский переулок — официально самая короткая улица города. Его длина всего около 30 метров. Он соединяет площадь Восстания с 1-й Советской улицей и существует с середины XIX века, сохранив своё историческое имя. Название связано с песчаными грунтами, на которых этот район когда-то застраивался.
Интересная деталь: Песковский переулок — одно из немногих мест в центре, которое никогда не затапливалось даже во время сильных наводнений. Сейчас здесь можно увидеть киоски и боковой фасад гостиницы «Октябрьская». До него проще всего дойти от метро «Площадь Восстания» — это буквально несколько шагов от Московского вокзала.
Самая длинная улица Петербурга
Проспект Обуховской Обороны — самая длинная городская магистраль. Она тянется вдоль Невы от площади Александра Невского до Шлиссельбургского проспекта, сохраняя одновременно статус одной из старейших трасс Петербурга.
Как всё начиналось
В XVIII веке здесь проходила дорога к крепости Орешек — Шлиссельбургский тракт. В XIX веке район стал промышленным: вдоль Невы появлялись фабрики и заводы, ключевым из которых стал Обуховский сталелитейный. В 1901 году его рабочие подняли одно из первых массовых выступлений против властей, и в память об этих событиях проспект получил нынешнее название.
Что здесь можно увидеть сегодня
Проспект Обуховской Обороны — это сразу и транспортная артерия, и историческая зона. На нём расположены:
- Императорский фарфоровый завод (основан в 1744 году, работает до сих пор),
- Троицкая церковь «Кулич и Пасха»,
- набережная 1920-х годов, откуда открываются виды на Неву,
- парк имени Бабушкина,
- сад «Куракина дача»,
- 37-этажный жилой комплекс «Князь Александр Невский».
Ближайшие станции метро: «Площадь Александра Невского-1», «Площадь Александра Невского-2», «Елизаровская», «Ломоносовская», «Пролетарская» и «Рыбацкое».