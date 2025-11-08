Городовой / Общество / Рекордсмен и антирекордсмен: где в Петербурге самая длинная улица (и самая короткая бонусом)
Рекордсмен и антирекордсмен: где в Петербурге самая длинная улица (и самая короткая бонусом)

Опубликовано: 8 ноября 2025 12:00
Петербург
Фото: Городовой.ру

Такой разный опыт прогуки.

Санкт-Петербург всегда умел удивлять своими масштабами — от огромных проспектов до крошечных переулков, которые можно пройти за полминуты. В городе соседствуют улицы с богатой историей и места, которые легко пропустить, если не знаешь, куда смотреть.

Разбираемся, где прячется самая короткая улица Петербурга и где начинается самая длинная.

Самая короткая улица Петербурга

Песковский переулок — официально самая короткая улица города. Его длина всего около 30 метров. Он соединяет площадь Восстания с 1-й Советской улицей и существует с середины XIX века, сохранив своё историческое имя. Название связано с песчаными грунтами, на которых этот район когда-то застраивался.

Интересная деталь: Песковский переулок — одно из немногих мест в центре, которое никогда не затапливалось даже во время сильных наводнений. Сейчас здесь можно увидеть киоски и боковой фасад гостиницы «Октябрьская». До него проще всего дойти от метро «Площадь Восстания» — это буквально несколько шагов от Московского вокзала.

Самая длинная улица Петербурга

Проспект Обуховской Обороны — самая длинная городская магистраль. Она тянется вдоль Невы от площади Александра Невского до Шлиссельбургского проспекта, сохраняя одновременно статус одной из старейших трасс Петербурга.

Как всё начиналось

В XVIII веке здесь проходила дорога к крепости Орешек — Шлиссельбургский тракт. В XIX веке район стал промышленным: вдоль Невы появлялись фабрики и заводы, ключевым из которых стал Обуховский сталелитейный. В 1901 году его рабочие подняли одно из первых массовых выступлений против властей, и в память об этих событиях проспект получил нынешнее название.

Что здесь можно увидеть сегодня

Проспект Обуховской Обороны — это сразу и транспортная артерия, и историческая зона. На нём расположены:

  • Императорский фарфоровый завод (основан в 1744 году, работает до сих пор),
  • Троицкая церковь «Кулич и Пасха»,
  • набережная 1920-х годов, откуда открываются виды на Неву,
  • парк имени Бабушкина,
  • сад «Куракина дача»,
  • 37-этажный жилой комплекс «Князь Александр Невский».

Ближайшие станции метро: «Площадь Александра Невского-1», «Площадь Александра Невского-2», «Елизаровская», «Ломоносовская», «Пролетарская» и «Рыбацкое».

Автор:
Игорь Мустафин
