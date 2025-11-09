Тише едешь дальше будешь: как долго длилось путешествие из Москвы в Петербург до появления ЖД

До железной дороги поездка между Москвой и Петербургом была настоящей экспедицией. Маршрут шёл через Новгород, Валдай, Тверь и тянулся неделями. Альтернативы — водные пути — зависели от ветра и уровня воды, так что надёжнее были только лошади.
Пётр I попытался проложить прямую «першпективную» дорогу. В 1716 году начали работы, установили верстовые столбы и почтовые станции, но после смерти императора проект заглох. В хорошем состоянии поддерживали лишь участок до Волхова.
Путешествовали в основном в упряжках. Почтовые тройки шли до 12 км/ч, остальные — медленнее. Каждые 20–30 вёрст стояли ямы для смены лошадей, но условия там были далеки от комфорта.
Весной и осенью дорога превращалась в грязевую ловушку, летом пыль забивала глаза, зимой мешали заносы. Самый быстрый сезон — зима: путь занимал 5–10 дней. Летом — до трёх недель, торговые обозы и вовсе тащились месяц.
Лишь в 1851 году железная дорога впервые сделала маршрут предсказуемым — 21 час против многонедельных мучений. Ирония в том, что её трасса частично повторила недостроенный путь Петра.