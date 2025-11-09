Городовой / Общество / У фразы «память девичья» раньше было обидная вторая часть: 99% ее не слышало
У фразы «память девичья» раньше было обидная вторая часть: 99% ее не слышало

Опубликовано: 9 ноября 2025 15:00
девушка
У фразы «память девичья» раньше было обидная вторая часть: 99% ее не слышало
Кадр из фильма «Морозко» (1964)

Явно придумали мужчины в старину.

Оказывается, у выражения «память девичья» когда-то было продолжение, которое сегодня почти никто не вспоминает. Сейчас эта фраза звучит безобидно и используется в шутку, когда кто-то что-то забывает. Но в старинных источниках ее смысл был куда резче.

В пословичнике Владимира Даля приводится полный вариант: «Девичья память да девичий стыд — до порога». То есть стоило девушке выйти из дома — и «и память, и стыд» будто бы оставались внутри.

Выражение подчеркивало легкомыслие и непостоянство женщин — типичный для того времени взгляд, отражённый и в других старых пословицах.

Со временем обидный смысл исчез. Фраза «память девичья» потеряла свое продолжение, перестала использоваться как упрёк и превратилась в ироничный, беззлобный оборот речи. Так русский язык постепенно очищает старые выражения от их тяжёлого исторического контекста.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
