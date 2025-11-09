Не корабль, а поезд: российский груз впервые пришёл в порт Ирана по рельсам

Новости по теме

Из-за Петербурга десятки городов России остановились в развитии: город рос, остальная Россия замирала

Перейти

Скорость на бумаге: к декабрю на стол Мишустину ляжет план запуска ВСМ Москва—Петербург

Перейти

До этого никто не осмеливался: как Сергей Дягилев показал Европе настоящую Россию (и взорвал им мозг!)

Перейти

560 рублей за книгу — новая средняя цена в России: как мы до этого дошли?

Перейти

Не только строймусор: в Петербурге запретят бросать в контейнеры для ТКО ветки и опавшую листву

Перейти