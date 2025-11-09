Городовой / Город / Не корабль, а поезд: российский груз впервые пришёл в порт Ирана по рельсам
Не корабль, а поезд: российский груз впервые пришёл в порт Ирана по рельсам

Опубликовано: 9 ноября 2025 14:51
Грузовой поезд проследовал транзитом через территорию Казахстана и Туркменистана.

Первый железнодорожный состав из России прибыл на территорию столичного сухого порта «Априн» в Иране. Состав насчитывал 62 контейнера длиной сорок футов, в которых находились целлюлоза, бумажная продукция и бумага. Данные грузы будут отправлены в разные регионы Ирана и Ирака.

Проехав через пограничный пункт между Туркменистаном и Ираном поблизости от Инче-Боруна, поезд прибыл в иранскую столицу за 12 суток. Этот маршрут планируется сделать постоянным, организовав бесперебойные отправки контейнерных поездов между Россией, Ираном и странами Центральной Азии. Такие планы были озвучены одной из сторон соглашения.

Заместитель генерального директора иранской железнодорожной организации Мортеза Джафари сообщил:

«В среднем теперь один контейнерный поезд из России будет прибывать в Иран примерно раз в десять дней, а в будущем планируется увеличить их количество».

Работа по наращиванию объёмов перевозок уже ведётся.

Юлия Аликова
Город
