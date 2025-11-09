Не корабль, а поезд: российский груз впервые пришёл в порт Ирана по рельсам

Первый железнодорожный состав из России прибыл на территорию столичного сухого порта «Априн» в Иране. Состав насчитывал 62 контейнера длиной сорок футов, в которых находились целлюлоза, бумажная продукция и бумага. Данные грузы будут отправлены в разные регионы Ирана и Ирака.
Проехав через пограничный пункт между Туркменистаном и Ираном поблизости от Инче-Боруна, поезд прибыл в иранскую столицу за 12 суток. Этот маршрут планируется сделать постоянным, организовав бесперебойные отправки контейнерных поездов между Россией, Ираном и странами Центральной Азии. Такие планы были озвучены одной из сторон соглашения.
Заместитель генерального директора иранской железнодорожной организации Мортеза Джафари сообщил:
«В среднем теперь один контейнерный поезд из России будет прибывать в Иран примерно раз в десять дней, а в будущем планируется увеличить их количество».
Работа по наращиванию объёмов перевозок уже ведётся.