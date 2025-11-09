В Павловске нашли «дворец», где императрица... кормила коров?! Самая неожиданная постройка

Это могла быть обычная ферма, если бы проект не поручили архитекторам дворцов и соборов.

На окраине Павловского парка стоит здание, которое больше похоже на небольшую усадьбу, чем на хозяйственную постройку. Это Ферма Марии Фёдоровны — императорское молочное хозяйство, построенное в 1801 году архитектором Андреем Воронихиным.

Ферма задумывалась не как декоративный павильон, а как настоящий пример "просвещённого хозяйства": здесь держали коров, телят и птицу, а молочные продукты рассылали прямо гуляющим по парку. Императрица лично следила за работой и даже вела здесь дневник.

От Воронихина до Росси

Первоначально ферма сочетала деревянные хозяйственные постройки и парадный молочный павильон в стиле русского классицизма. Позже Карл Росси добавил к нему готическую башню с бельведером, стрельчатые окна и цветное стекло — теперь это стало скорее мини-дворцом в пасторальном духе.

Внутри сохранилась дубовая лестница Воронихина с дорическими колоннами.

Как ферма пережила век

После революции здание сдавали дачникам, потом тут варили мыло — и именно этот эпизод нанёс фрескам больший вред, чем война. В 1980-е годы павильон отреставрировали, а в 1990-е он перешёл Русскому музею. В разное время здесь хотели открыть базу отдыха, а позже — школу для детей.

Сегодня ферма остаётся одной из самых необычных построек Павловска — напоминанием о том, что для императорской семьи даже коровник мог быть произведением архитектуры.