Две собаки — одна женщина: нападение стало предметом проверки у следователей

Опубликовано: 9 ноября 2025 15:03
Городовой ру

Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Следственное управление СК России по Ленинградской области начало проверку по факту произошедшего нападения двух собак на женщину в садоводческом товариществе «Северное», расположенном во Всеволожском районе. Информация об этом поступила из официального сообщения пресс-службы ведомства. Представители следственного управления пояснили, что процессуальная проверка проводится по распоряжению руководства.

В ходе проверки следователи намерены разобраться во всех обстоятельствах происшествия. Ведомство уточнило, что действия ответственных органов, занимающихся вопросами содержания животных, также будут рассмотрены с точки зрения действующего законодательства. По результатам проверки будет дана правовая оценка всем участникам событий.

Автор:
Юлия Аликова
Город
