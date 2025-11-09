Две собаки — одна женщина: нападение стало предметом проверки у следователей

Следственное управление СК России по Ленинградской области начало проверку по факту произошедшего нападения двух собак на женщину в садоводческом товариществе «Северное», расположенном во Всеволожском районе. Информация об этом поступила из официального сообщения пресс-службы ведомства. Представители следственного управления пояснили, что процессуальная проверка проводится по распоряжению руководства.
В ходе проверки следователи намерены разобраться во всех обстоятельствах происшествия. Ведомство уточнило, что действия ответственных органов, занимающихся вопросами содержания животных, также будут рассмотрены с точки зрения действующего законодательства. По результатам проверки будет дана правовая оценка всем участникам событий.