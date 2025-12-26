Гонконгский грипп коварен: как простуда может обернуться менингитом

Врач-терапевт Александр Паньковецкий в интервью «Ленте.ру» рассказал о возможных осложнениях, которые могут возникнуть при заболевании гонконгским гриппом.

Он предупредил, что особенно часто среди последствий встречается воспаление лёгких. Специалист уточнил, что пневмония бывает как вирусной природы, так и вызванной бактериальной инфекцией на фоне снижения защитных сил организма.

По словам Паньковецкого, распространены и осложнения, связанные с органами слуха и дыхания. Он отметил, что грипп нередко приводит к воспалению носовых пазух, например, гаймориту, а также к воспалительным процессам в среднем ухе. Такие состояния требуют своевременного лечения.

Реже последствиями болезни могут стать нарушения в работе нервной системы. В этих случаях возможно развитие менингита, менингоэнцефалита, энцефалита и других неврологических заболеваний. Подобные осложнения характеризуются особенно тяжёлым течением.

«Под удар может попасть и сердечно-сосудистая система с риском развития миокардита, перикардита, а в тяжёлых случаях — острой сердечной недостаточности.

Кроме того, грипп способен спровоцировать проблемы с почками, вызвав обострение хронических заболеваний, таких как пиелонефрит или цистит», — предупредил врач.

Паньковецкий подчеркнул, что угрозу представляют не только частые, но и более редкие осложнения, связанные с внутренними органами.

По его словам, возможны различные патологические состояния при гонконгском гриппе, включая поражения сердца и почек.

Ранее медицинский эксперт по профилактике инфекций сообщил, для каких категорий жителей риски заражения и осложнений наиболее высоки.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».