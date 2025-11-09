Городовой / Город / Не тот заряд: дилера на «Тесле» с килограммом «синтетики» задержали в Петербурге
Не тот заряд: дилера на «Тесле» с килограммом «синтетики» задержали в Петербурге

Опубликовано: 9 ноября 2025 13:09
Задержанного подозревают в организации продажи запрещённых веществ с помощью интернет-магазина.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который перевозил и распространял синтетическое запрещённое вещество, используя электромобиль. Об этом сообщили представители городской полиции. Ключевым поводом стала поимка 27-летнего жителя города, находившегося за рулём "Теслы" на Богатырском проспекте.

При задержании у него обнаружили свёрток с веществом "клефедрон", масса которого составила 1024,9 грамма. Как установили сотрудники правопорядка, мужчина организовал сбыт наркотика через интернет. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о попытке незаконного производства и сбыта наркотических средств в крупных размерах (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Полицейские уточнили, что продолжают искать возможных сообщников и выяснять причастность к другим подобным преступлениям.

— Полицейские продолжают мероприятия по установлению возможных соучастников и иных эпизодов противоправной деятельности фигуранта, — добавили в пресс-службе.
Юлия Аликова
Город
