Эксперимент опередивший время: где в Ленинграде построили пластмассовый дом

В начале 1960-х Ленинград стал площадкой для смелого архитектурного эксперимента: на Торжковской улице построили двухэтажный дом из пластмассы. Такой проект тогда казался шагом в будущее – лёгкий материал, хорошая теплоизоляция и низкая стоимость.
Первый этаж сделали техническим – железобетонный каркас со стеклоблоками и системой воздушного отопления. Жилой второй этаж собрали из армированного пластика толщиной 14 сантиметров – по теплу он заменял несколько слоёв кирпича.
Внутри была полноценная однокомнатная квартира с кухней, санузлом, кладовкой и маленькой террасой. Площадь – около 48–49 квадратов.
Эксперимент проверял, можно ли резко удешевить и ускорить строительство жилья. Но проект не пошёл в серию: обслуживание оказалось сложным и дорогостоящим, а сам дом использовали как лабораторию для наблюдений.
Через три года здание разобрали. Сейчас на его месте – обычные дома, а пластмассовый эксперимент остался редким ленинградским эпизодом футуристической смелости.