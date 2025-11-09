Городовой / Общество / Эксперимент опередивший время: где в Ленинграде построили пластмассовый дом
Эксперимент опередивший время: где в Ленинграде построили пластмассовый дом

Опубликовано: 9 ноября 2025 13:00
пластмассовый дом
Фото: Городовой.ру

Хотели начать массовую постройку, но увы и ах.

В начале 1960-х Ленинград стал площадкой для смелого архитектурного эксперимента: на Торжковской улице построили двухэтажный дом из пластмассы. Такой проект тогда казался шагом в будущее – лёгкий материал, хорошая теплоизоляция и низкая стоимость.

Первый этаж сделали техническим – железобетонный каркас со стеклоблоками и системой воздушного отопления. Жилой второй этаж собрали из армированного пластика толщиной 14 сантиметров – по теплу он заменял несколько слоёв кирпича.

Внутри была полноценная однокомнатная квартира с кухней, санузлом, кладовкой и маленькой террасой. Площадь – около 48–49 квадратов.

Эксперимент проверял, можно ли резко удешевить и ускорить строительство жилья. Но проект не пошёл в серию: обслуживание оказалось сложным и дорогостоящим, а сам дом использовали как лабораторию для наблюдений.

Через три года здание разобрали. Сейчас на его месте – обычные дома, а пластмассовый эксперимент остался редким ленинградским эпизодом футуристической смелости.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
