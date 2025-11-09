Городовой / Город / Санаторий в Солнечном получил лицо: Смольный согласовал его облик
Санаторий в Солнечном получил лицо: Смольный согласовал его облик

Опубликовано: 9 ноября 2025 13:36
Архитектурное бюро «А.Лен» разработало концепцию нового проекта.

В поселке Солнечное на Приморском шоссе, 381 согласован внешний вид будущего санаторного комплекса. Решения по архитектуре утвердил комитет, курирующий вопросы градостроительства Петербурга. Разработкой проекта занималось бюро «А.Лен» по заказу общества с ограниченной ответственностью «Ривьера Парк».

В составе комплекса предусматриваются медицинское здание со спа-центром, отдельные жилые корпуса, а также корпус для столовой, спортзал и бассейн. В планах — четырехуровневая парковка и собственная котельная. Существующий въезд сохранится как основной, также будет расширена историческая аллея.

По пояснениям комитета, проектом предусмотрено благоустройство территории: высадка новых газонов и невысоких кустарников вдоль дорожек. В оформлении фасадов спальных корпусов учтены особенности местности и природное окружение побережья Финского залива. Образами для архитекторов послужили «волнообразные линии на песке, ладожские шхеры и очертания яхтенных палуб», а также мотивы летнего отдыха у воды.

Ранее стало известно, что работы по строительству одобрил комитет по охране памятников, а также этот проект рассматривали члены градостроительного совета при городском правительстве. Комплекс объединит 14 корпусов общей площадью приблизительно 9000 квадратных метров. Как сообщается, заключение на проведение работ получило общество «Специализированный застройщик „Ривьера Парк“».

Компания, получившая разрешительные документы, была зарегистрирована в 2021 году. Единственным владельцем предприятия указан Александр Леушин, являющийся основателем строительной группы «Сенатор». В социальной сети представители комитета добавили, что облик спальных корпусов призван гармонировать с окружающей средой.

Юлия Аликова
Город
