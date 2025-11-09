Городовой / Город / Где в Петербурге можно увидеть шведскую пушку 1858 года — не в музее, а у дома
Опубликовано: 9 ноября 2025 09:15
Пушка
Городовой ру

Пушка, которая пережила флот — и оказалась у подъезда.

У дома № 32 по проспекту Просвещения, среди типовых панелек и машин, стоит то, чего никто не ожидает увидеть — настоящая чугунная пушка XIX века.
Она появилась здесь не по решению музея или властей, а по воле жильцов — троих друзей, которые в конце 1980-х годов притащили орудие в свой двор и поставили "на память".

Из фортов — во двор

На стволе — чёткая надпись Stafsiö 1858 № 128, что дает подсказку — это 60-фунтовое береговое бомбовое орудие калибром 197 мм, отлитое на шведском заводе Stafsiö специально для Российской империи.

Такие пушки стояли в фортовых батареях Балтийского флота и считались одними из лучших в мире — дальность стрельбы достигала 4,2 километра.

Есть версия, что пушку нашли при строительстве дамбы в районе Лисьего Носа. Тогда, по слухам, строители обнаружили три таких орудия и "развезли по городу" — одно оказалось в Сестрорецке, другое на проспекте Культуры, а самая большая — здесь, у метро "Проспект Просвещения".

Легенда трёх друзей

По местной легенде, пушку в этот двор притащили трое соседей — Туранский, Ладутенко и Рамзевич. Им хотелось украсить двор "чем-то настоящим", и они, воспользовавшись тем, что в 1980-е многое можно было достать "по знакомству", просто установили пушку у подъезда.

С тех пор она стоит здесь, вызывая вопросы у прохожих и интерес у краеведов.

Городские артефакты

Такие "дворовые артефакты" — не редкость для Петербурга.

Когда-то это была имперская столица, где каждое второе подворье могло хранить след войны, флота или завода. Но именно эта пушка уникальна — она связывает городскую панельную реальность с эпохой бронзы, пара и пушечного дыма.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
