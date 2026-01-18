Архивы Петербурга оживут блокадными тайнами: редкие мероприятия к прорыву и полной победе над осадой

В Санкт-Петербурге открыли ряд мероприятий, приуроченных к памятным датам прорыва и снятия блокады города. Центральный государственный архив провёл специальный урок для учащихся и представителей молодёжных организаций. В первой части школьникам рассказали о ходе операции «Искра» и предоставили доступ к редким архивным материалам.

На выставке «В поисках цвета: подвиг блокадных мастеров-маскировщиков» представлены оригинальные документы и свидетельства того времени. Прорыв блокады стал важным событием начала 1943 года, изменившим положение города. Подробно освещена подготовка к наступлению и ключевые места, связанные с готовящимся штурмом.

Все сведения основаны на архивных материалах и исторических трудах. Аналогичное просветительское мероприятие, посвящённое операции «Январский гром», пройдёт в архиве 27 января — в день полного освобождения города от блокады. Оно расскажет о завершающем этапе, который окончательно снял осаду.

В первой половине января на городском архивном портале запущен сервис. Теперь граждане, находившиеся в осаждённом Ленинграде менее четырёх месяцев, через поисковую систему «Эвакуация из Ленинграда и возвращение домой» могут подтвердить свой статус жителя блокадного города. Инструмент облегчает получение официального подтверждения.

Уже 22 января всех желающих пригласили в здание Архивного комитета на открытый просмотр документального фильма «О тех, кто помнит». Эта работа посвящена ленинградцам и радиоэфиру во время блокады. В ленте звучат подлинные записи Ольги Берггольц, Дмитрия Шостаковича и Всеволода Вишневского.

Далее, 26 января, в тех же стенах покажут фильм «Легенды Партизанского края», подготовленный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В центре сюжета — судьбы жителей и участников сопротивления на территории Ленинградской области, находившейся вне контроля оккупантов. Авторы картины опирались на архивные источники, в том числе ранее не публиковавшиеся документы.

