Ароматный напиток согреет холодными зимними вечерами: популярный рецепт от шефа

Когда за окном мороз, приятно выпить чашечку горячего чая или кофе. Но иногда можно побаловать себя и более вкусными напитками, которые легко приготовить на их основе.

Шеф-бармен «Bra Bar» Олег Покровский поделился с читателями портала «Городовой» рецептом рождественского флипа. Как объяснил эксперт, это разновидность напитка с яичным белком. Он достаточно популярен в англосаксонских странах.

Вам потребуются:

свежий яичный белок — 1 шт.,

ванильный сироп — 40 г,

эспрессо или растворимый кофе — 30 г,

мандариновый фреш — 50 мл,

кипяток — 50 мл.

«Смешайте все ингредиенты веничком и подогрейте до нужной температуры на плите, активно помешивая. Получается ванильно-цитрусовый согревающий и бодрящий напиток!» — рассказал специалист.

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