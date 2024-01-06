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Ароматный напиток согреет холодными зимними вечерами: популярный рецепт от шефа

Ароматный напиток согреет холодными зимними вечерами: популярный рецепт от шефа
Оригинальный напиток согреет вас холодными вечерами

Рождественский флип готовят на основе эспрессо.

Когда за окном мороз, приятно выпить чашечку горячего чая или кофе. Но иногда можно побаловать себя и более вкусными напитками, которые легко приготовить на их основе.

Шеф-бармен «Bra Bar» Олег Покровский поделился с читателями портала «Городовой» рецептом рождественского флипа. Как объяснил эксперт, это разновидность напитка с яичным белком. Он достаточно популярен в англосаксонских странах.

Вам потребуются:

  • свежий яичный белок — 1 шт.,
  • ванильный сироп — 40 г,
  • эспрессо или растворимый кофе — 30 г,
  • мандариновый фреш — 50 мл,
  • кипяток — 50 мл.

«Смешайте все ингредиенты веничком и подогрейте до нужной температуры на плите, активно помешивая. Получается ванильно-цитрусовый согревающий и бодрящий напиток!» — рассказал специалист.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Советы эксперта Эксклюзив Рецепты
6 января 2024 08:00
Мария Радионова
Мария Радионова
Ольга Тарантина
Ольга Тарантина
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