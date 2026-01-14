Городовой / Город / Автобум лопнул: продажи новых легковушек в России рухнули на 16%
Автобум лопнул: продажи новых легковушек в России рухнули на 16%

Опубликовано: 14 января 2026 07:00
Городовой ру

Марка «Лада» занимает около четверти от всех реализованных автомобилей.

В течение 2025 года в России было приобретено почти 1,33 миллиона новых легковых автомобилей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель уменьшился на 15,6 процента. Об этом сообщили аналитики агентства «Автостат».

Ключевым событием стало то, что почти четверть всех проданных машин приходится на марку «Лада» — в прошедшем году было реализовано 329,9 тысячи этих автомобилей. На втором месте расположился Haval, который пользовался наибольшим спросом среди зарубежных марок: россияне приобрели 173,3 тысячи машин этой марки. В десятку лидеров также вошли Chery (99,8 тысячи единиц), Geely (94 тысячи), а также белорусская Belgee, чьи продажи составили 68,1 тысячи.

Также в рейтинге заметны китайские бренды Changan (66,2 тысячи) и Jetour (36,5 тысячи), а среди российских моделей выделяются Solaris c результатом в 34,5 тысячи и Tenet — 33,5 тысячи авто. Замыкает первую десятку Toyota, которую выбрали 29,1 тысячи покупателей.

Снижение продаж в течение года ощутили многие производители: Haval потерял 9,1 процента, Chery — 36,4 процента, Geely — 36,9 процента, а Changan — 37,6 процента.

Однако положительная динамика отмечена у Solaris и Belgee, их показатели выросли на 132 и 96,5 процента соответственно.

  • Лада — 329,9 тыс.
  • Haval — 173,3 тыс.
  • Chery — 99,8 тыс.
  • Geely — 94 тыс.
  • Belgee — 68,1 тыс.
  • Changan — 66,2 тыс.
  • Jetour — 36,5 тыс.
  • Solaris — 34,5 тыс.
  • Tenet — 33,5 тыс.
  • Toyota — 29,1 тыс.

