Автобум лопнул: продажи новых легковушек в России рухнули на 16%

В течение 2025 года в России было приобретено почти 1,33 миллиона новых легковых автомобилей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель уменьшился на 15,6 процента. Об этом сообщили аналитики агентства «Автостат».
Ключевым событием стало то, что почти четверть всех проданных машин приходится на марку «Лада» — в прошедшем году было реализовано 329,9 тысячи этих автомобилей. На втором месте расположился Haval, который пользовался наибольшим спросом среди зарубежных марок: россияне приобрели 173,3 тысячи машин этой марки. В десятку лидеров также вошли Chery (99,8 тысячи единиц), Geely (94 тысячи), а также белорусская Belgee, чьи продажи составили 68,1 тысячи.
Также в рейтинге заметны китайские бренды Changan (66,2 тысячи) и Jetour (36,5 тысячи), а среди российских моделей выделяются Solaris c результатом в 34,5 тысячи и Tenet — 33,5 тысячи авто. Замыкает первую десятку Toyota, которую выбрали 29,1 тысячи покупателей.
Снижение продаж в течение года ощутили многие производители: Haval потерял 9,1 процента, Chery — 36,4 процента, Geely — 36,9 процента, а Changan — 37,6 процента.
Однако положительная динамика отмечена у Solaris и Belgee, их показатели выросли на 132 и 96,5 процента соответственно.
- Лада — 329,9 тыс.
- Haval — 173,3 тыс.
- Chery — 99,8 тыс.
- Geely — 94 тыс.
- Belgee — 68,1 тыс.
- Changan — 66,2 тыс.
- Jetour — 36,5 тыс.
- Solaris — 34,5 тыс.
- Tenet — 33,5 тыс.
- Toyota — 29,1 тыс.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».