Россияне снова выбирают Петербург: 94% туристов — наши соотечественники

Планируя поездку в Северную столицу, можно быть уверенным: в городе всегда есть что посмотреть и чем заняться.

Турпоток в Петербург не перестает расти. Большая часть приезжих — россияне. Иностранцев же по-прежнему немного — около 6% от общего числа, но их доля постепенно растет.

За лето 2025 в Петербург прибыли туристы из Китая, Индии, Саудовской Аравии, Омана, а также из стран СНГ — Беларуси, Казахстана, Узбекистана, пишет КП.

Возвращающиеся туристы и новые маршруты

Особенно радует то, что половина гостей — те, кто уже был в городе не один раз.

Для их удобства в этом году впервые открыли туристско-информационные павильоны в Петропавловской крепости и у автовокзала на Обводном канале, пишет Петербургский Дневник.

Автобусные экскурсии возвращаются в моду и становятся популярными.

В то же время в Петербурге ужесточили контроль над экскурсоводами. С сентября людям без официальной аттестации за проведение экскурсий грозит штраф.

Честный гид должен иметь идентификационную карточку и сдавать квалификационные экзамены, пишет mag.russpass.ru.

Такая мера направлена на повышение качества туристических услуг и защиту посетителей от недобросовестных представителей.

Перспективы: рост и расширение возможностей

Петербург продолжает привлекать все больше туристов и совершенствовать туристическую инфраструктуру. Ожидается, что даже зимний период в 2025 году покажет рост посетителей.

В целом туристический Петербург становится более разнообразным и современным, предлагая гостям не только знаменитые дворцы и музеи, но и новые маршруты.