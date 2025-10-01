Дождь, снег и открытая платформа: почему «Дачное» была уникальной, но не идеальной станцией метро в Петербурге

История станции метро «Дачное» — пример смелого и эффективного, но временного решения, которое оставило глубокий след в развитии петербургского метро.

С 1966 по 1977 год она была единственной открытой наземной станцией в городе — своеобразным экспериментом в условиях острой необходимости.

Появление «Дачного»: транспортный вызов юго-запада

В начале 1960-х на юго-западе Ленинграда, в районе, примыкающем к «Дачному», развернулось масштабное жилищное строительство.

Новые жилые массивы требовали развитой транспортной инфраструктуры — а конечной станцией метро тогда было лишь «Автово».

«Ее мощности уже не справлялись и требовалось срочное, бюджетное решение для связи с новым районом», — объясняют историки

Выходом стало строительство временной станции прямо на территории строящегося электродепо «Автово».

Архитектор Ксения Афонская спроектировала открытую наземную платформу — островную, длиной 102 метра, рассчитанную на пятивагонные составы.

Ее покрывал двухконсольный навес на железобетонных колоннах — а у пассажиров были деревянные скамьи для комфорта.

Особенности работы станции «Дачное»

Станция была тупиковой с двумя путями по обе стороны платформы. Поезда поочередно прибывали на соседние пути — пассажиры высаживались и садились, затем составы отправлялись обратно.

Для маневра перед станцией устроили перекрестный съезд. Выход в город вел к застекленному кассовому вестибюлю, выходившему на Трамвайный проспект.

За 11 лет «Дачное» стала неотъемлемой частью городской жизни.

Ее кадры можно увидеть в фильмах студии «Ленфильм» — «Его звали Роберт» (1967), «Происшествие, которого никто не заметил» (1967) и «Шаг навстречу» (1975).

В «Цвете белого снега» (1970) станция даже стала декорацией для действия, а героиня — контролером.

Почему «Дачное» было временным решением?

Эксплуатация выявила основные недостатки открытой станции — суровый климат Петербурга создавал сильный дискомфорт пассажирам и персоналу.

Летний дождь или зимний ветер были неустранимой проблемой.

Рост состава поездов с пяти до шести вагонов сделал платформу слишком короткой — пассажиры последнего вагона выходили лишь через пару дверей, что становилось небезопасно.

В 1977 году, после запуска участка «Автово» — «Проспект Ветеранов», станцию закрыли.

Как сообщает официальный сайт "Метро Санкт-Петербурга", путь и большая часть платформы были демонтированы, а уцелевшая часть встроена в здание МРЭО-5 ГИБДД по адресу Трамвайный проспект, дом 18, литера А.

Наследие «Дачного» и изменения в проектировании метро

Опыт «Дачного» стал уроком для проектировщиков. Открытые наземные станции в климате Петербурга признали нежизнеспособными.

Все последующие станционные комплексы на поверхности — «Девяткино», «Парнас», «Рыбацкое», «Купчино» — были построены с полноценными павильонами, надежно защищающими пассажиров от непогоды.