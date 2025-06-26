Багаж на автопилоте: какие новшества облегчают жизнь пассажиров и работников Пулково

Аэропорт Пулково готовится к настоящей технологической революции — в арсенале воздушной гавани появятся роботы-тягачи.

Эти беспилотники смогут самостоятельно доставлять тележки с багажом весом до трех тонн прямо к самолету и обратно. Это обещает существенно ускорить процесс обработки багажа и сделать работу аэропорта более эффективной.

Как это будет работать?

Роботы-тягачи — это компактные, но мощные машины весом около 970 кг с двумя электродвигателями, которые развивают мощность до 50 лошадиных сил.

Они созданы в Томске и оснащены современными системами искусственного интеллекта, которые позволяют им ориентироваться на территории аэропорта и выполнять задачи автономно.

Зачем нужны роботы?

Главная задача — ускорить обработку багажа. По оценкам специалистов, внедрение беспилотников позволит сократить время транспортировки багажа, сообщает РБК.

Это значит, что чемоданы и сумки быстрее попадут к самолету, а пассажиры — к своим вещам после прилета. Кроме того, автоматизация поможет снизить нагрузку на сотрудников аэропорта.

Что дальше?

Сейчас в Пулково идут испытания роботов, которые должны завершиться к 2026 году. Если все пройдет успешно, до конца 2028 года аэропорт планирует приобрести до 45 таких беспилотных тягачей.

Новые технологии в Пулково

Недавно аэропорт Петербурга внедрил еще одно новшество — сервиса безбарьерного доступа «Мигом». Пока оно работает в тестовом режиме и позволяет пассажирам проходить досмотр без паспорта.

Пока система доступна для внутренних рейсов. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заранее зарегистрироваться в Единой биометрической системе.

Пулково – инновационный аэропорт

Пулково становится одним из первых аэропортов в России, где роботы возьмут на себя часть работы. Это реальный шаг к более современному, безопасному и эффективному аэропорту.

Пассажирам останется только пользоваться и радоваться новым возможностям. Не исключено, что скоро роботы станут привычным атрибутом не только Пулково, но и многих других аэропортов.

Пулково же продолжает развиваться и к 2031 году здесь обещают построить вторую очередь воздушной гавани.

Начало строительных работ намечено на 2027 год. Располагаться новое здание будет рядом с существующим терминалом, известным как «пять стаканов».