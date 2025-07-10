Барные улицы уходят в историю: что ждет Думскую и Ломоносова в Петербурге

В Петербурге на улицах Думской и Ломоносова происходит масштабная трансформация, которая меняет привычный облик этих мест.

До недавнего времени эти улицы были представлены как главные тусовочные точки города, где работало множество баров и ночных учреждений.

Однако в 2023 году ситуация кардинально изменилась — почти все бары были закрыты и опечатаны в рамках уголовных дел о продаже алкоголя несовершеннолетним.

Почему закрыли бары на Думской и Ломоносова?

Основанием стал рейды Следственного комитета, который установил, что в заведениях подросткам свободно продается некоторое количество спиртного.

Резонансной стала вечеринка, где вход был разрешен с 16 лет. В итоге к апрелю 2023 года на дверях многих баров повесили замки и объявили о том, что помещения являются вещественными доказательствами по уголовному делу.

Реакция местных жителей и закрытие последствий

Эти события вызвали широкий резонанс среди горожан. Местные жители жаловались на постоянный шум, ночные расследования и проблемы с безопасностью, которые возникли в этих заведениях.

Многие петербуржцы были рады закрытию баров, так как улицы стали более спокойными. Однако вся молодежь плавно перекочевала на другие улицы в центре города и теперь другие местные жители страдают от шума на улицах.

Впрочем, власти пытаются найти компромисс и даже решили переместить все массовые мероприятия на окраины города.

Новая концепция общественных пространств

К тому же объявлено о том, что на думской и Ломоносова будут созданы новые концепции общественных пространств, пишет ТАСС.

Главная идея — превратить эти улицы из «барной магистрали» в комфортную и безопасную зону для семейного отдыха и культурных мероприятий.

Концепцию обещают развивать до конца 2025 года, работы по благоустройству могут начаться уже в 2026-м.

При этом неизвестно будут ли там кафе и рестораны. Если да, то с акцентом на качество и безопасность, без тех негативных последствий, которые были раньше.

Власти хотят, чтобы Думская стала местом, куда можно прийти и днем, и вечером, с детьми или друзьями, а не только тусоваться до утра.