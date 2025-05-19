Новый тренд на клыки и «голливудские зубы» за 200 рублей: стоит ли оно того

Чудо-способ хоть и привлекает ценой, но может быть опасен.

В России появился необычный и очень бюджетный способ получить эффект «голливудской улыбки» — с помощью гель-лака, который обычно используют для ногтей. Мастера маникюра начали наносить этот гель прямо на зубы, создавая белоснежный блеск и даже необычные дизайны, вроде «вампирских» клыков. И все это стоит всего около 200 рублей — цена, которая кажется просто невероятной на фоне традиционных стоматологических процедур.

В чем суть процедуры?

Суть проста: поврежденный или неидеальный зуб покрывают специальным гелем для наращивания ногтей и сушат под ультрафиолетовой лампой, как при маникюре. Гель при этом затвердевает, создавая ровный, блестящий слой, который визуально улучшает внешний вид зубов. Процесс занимает немного времени и не требует сложного оборудования — только привычные инструменты для маникюра.

Почему это стало популярным?

Во-первых, цена — всего 200 рублей за «голливудскую улыбку», это очень привлекательно для многих, кто не готов тратить большие деньги на стоматологические процедуры. Во-вторых, эффект заметен сразу: зубы выглядят белее и ровнее, а дизайн можно менять по желанию.

Но есть ли риски?

Стоматологи предупреждают, что такая «маникюрная» технология на зубах может быть опасна. Гель-лак не предназначен для использования во рту и может вызвать воспаление слизистой оболочки, раздражение десен и даже повредить эмаль. Кроме того, если гель-лак наносится на поврежденные зубы без предварительного лечения, это может усугубить проблемы с зубами и привести к осложнениям, передает Газета.ру.

Как традиционно делают «голливудскую улыбку»?

Настоящая голливудская улыбка — это комплексная стоматологическая процедура, которая включает: профессиональную чистку зубов с удалением налета и камня, полировку эмали, отбеливание с использованием специальных гелей и лазеров, реставрацию зубов композитными материалами, при необходимости — имплантацию и пластику десен.

Все эти процедуры требуют участия опытных стоматологов и стоят значительно дороже, чем 200 рублей. При этом результат получается долговечным и безопасным для здоровья зубов.

Так что идея покрывать зубы гель-лаком не заменит профессиональную стоматологию и может быть вредна. Если вы хотите действительно красивую и здоровую улыбку, лучше обратиться к специалистам и не рисковать здоровьем ради модного тренда.