Белый сюрприз на Неве: в ближайшие дни снег может накрыть Петербург

Опубликовано: 13 ноября 2025 09:56
Городовой ру

Синоптики прогнозируют установление устойчивого снежного покрова в ближайшие выходные.

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни ожидаются снегопады, которые могут сформировать постоянный снежный покров. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов. В городе уже снижается температура, поэтому может пойти мокрый снег.

По словам специалиста, с субботы осадки перейдут в полноценный снег. Колесов пояснил:

«Этот продолжительный период как раз и будет тем предзимьем, которое в нашем регионе очень задержалось. Отрицательные температуры, осадки в виде снега и мокрого снега, частые перепады температуры воздуха от отрицательных значений к положительным».

В ночь на 14 ноября на Карельском перешейке температура воздуха опустится до нуля и ниже, что может привести к появлению гололёда на трассах.

В дальнейшем холода усилятся: по ночам ожидается от -2 до -7 градусов, а в некоторых восточных районах и в светлое время суток столбик термометра может оставаться на отрицательных отметках.

Днём в целом температура пока будет держаться в пределах +1…+3 градусов, но на следующей неделе возможны дни с устойчивыми морозами и днём.

Ранее сообщалось, что подъем воды в Неве не грозит Санкт-Петербургу наводнением.

Автор:
Юлия Аликова
Город
