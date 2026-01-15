Бензин в Петербурге кусает после праздников: +1,6% к зимним расходам

В Санкт-Петербурге зарегистрировано заметное увеличение цен на топливо основных марок в начале января. Бензин АИ-92 стал дороже на 1,1%, АИ-95 подорожал на 1,2%, а стоимость АИ-98 выросла на 1,6%. Дизельное топливо также подорожало, рост составил 1,3%.
В период новогодних праздников цены на топливо изменились в 78 регионах страны. Наиболее значительный прирост отмечен в Магаданской области, где бензин стал дороже на 3,3%, и в Чукотском автономном округе, где рост составил 2,7%. При этом на территории Дагестана стоимость топлива снизилась: падение цен — 1,2%.
На утро 12 января в Петербурге цены на топливо распределялись так: литр бензина АИ-92 стоил от 59,95 до 70 рублей, марки АИ-95 — в пределах от 64,7 до 73,5 рубля, а АИ-98 и выше — от 91,15 до 96,35 рубля. Рост стоимости пришёлся на первые недели января. Подобная динамика наблюдается как в городе на Неве, так и во многих регионах России.
