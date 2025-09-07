Городовой / Общество / Березы шумят в России, но стали символом у финнов: почему дерево не обрело национальный статус
Березы шумят в России, но стали символом у финнов: почему дерево не обрело национальный статус

Опубликовано: 7 сентября 2025 11:02
березы арт
Березы шумят в России, но стали символом у финнов: почему дерево не обрело национальный статус
Фото: Городовой.ру

Белоствольные в народном понимании наше все, но юридически их статус не закреплен.

Берёза в песнях и картинах — символ России, но официального статуса у неё так и нет. Почему так случилось, хотя дерево прочно прописалось в культуре и памяти народа? Ответ кроется в истории, статистике и… немного в поэзии.

Зелёное сердце страны

Берёза в русском культурном коде — как матрёшка или балалайка с медведем. Её воспевали в песнях, писали на полотнах, упоминали в романах.

Она стала символом нежности и выносливости, соединяя в себе противоречия, которые близки русской душе. Казалось бы, выбор очевиден, но история решила иначе.

Финляндия увела белоствольную

В 1988 году на международном голосовании берёза повислая получила титул национального дерева… Финляндии. Россия осталась без официального символа.

На Всемирном лесном конгрессе в Сиэтле ещё раньше, в 1960 году, делегация СССР выбрала вовсе не берёзу, а лиственницу. Причина прагматичная: лиственница занимает 300 миллионов гектаров лесов страны, переживает сильные морозы, не гниёт и встречается почти повсеместно.

Символ без статуса

Можно считать лиственницу официальным деревом России, но поэзии ей явно не хватает. Ни одна душевная песня не начинается со слов: «Стоит лиственница под окном…». А берёза продолжает жить в картинах, стихах и песнях, оставаясь символом в сердцах, пусть и не на бумаге.

В итоге Россия — страна без одного дерева-символа. Может, это честнее: у нас тайга и степи, болота и перелески, дубы, ели и тополя. Вместо одного образа — целый лес.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
