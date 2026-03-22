Беру лаваш и яйцо – и через 5 минут вкусный армянский завтрак готов: быстро и просто – домашних за уши не оттащить
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Беру лаваш и яйцо – и через 5 минут вкусный армянский завтрак готов: быстро и просто – домашних за уши не оттащить

Опубликовано: 22 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Рецепт армянского завтрака из лаваша и яйца за 5 минут 

Зачастую утром нет ни времени, ни сил, ни желания готовить что-то сложное, а подкрепиться и накормить домашних нужно. В таком случае выручит простой рецепт сытного армянского завтрака, которым поделилась автор Дзен-канала "Кулинарный микс" (18+). Блюдо готовится буквально за 5 минут и получается очень вкусным. Домашних за уши не оттащить.

Что потребуется:

  • лаваш – 1 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сыр твердых сортов – 40 граммов;
  • зелень – по вкусу;
  • хмели-сунели – 1 щепотка по желанию;
  • соль – по вкусу.

Как приготовить:

В первую очередь следует разогреть сковороду с подсолнечным или оливковым маслом. Затем налить в глубокую миску холодную воду и смочить в ней весь лаваш, чтобы он не затвердел во время обжаривания.

После лаваш нужно переложить на разогретую сковороду и обжарить 1 минуту на малом огне. Потом его необходимо перевернуть, распределить по всей сковороде, выложить на лаваш 3 ломтика сыра, туда же вбить яйцо и перемешать. Всыпать соль и хмели-сунели по вкусу. С начинкой можно экспериментировать: по желанию добавить нарезанную кубиками колбасу или томаты.

Завернуть лаваш в треугольник и придавить лопаткой. Обжарить на сковороде буквально по 1 минуте с каждой стороны до румяности. Мелко порубить зелень и посыпать ей лаваш. Разрезать его на 2 части и подать к столу со сметаной.

Ранее мы поделились еще одним простым рецептом сытного и вкусного завтрака.

Автор:
Ольга Зайцева
