Беру лаваш и яйцо – и через 5 минут вкусный армянский завтрак готов: быстро и просто – домашних за уши не оттащить

Зачастую утром нет ни времени, ни сил, ни желания готовить что-то сложное, а подкрепиться и накормить домашних нужно. В таком случае выручит простой рецепт сытного армянского завтрака, которым поделилась автор Дзен-канала "Кулинарный микс" (18+). Блюдо готовится буквально за 5 минут и получается очень вкусным. Домашних за уши не оттащить.
Что потребуется:
- лаваш – 1 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- сыр твердых сортов – 40 граммов;
- зелень – по вкусу;
- хмели-сунели – 1 щепотка по желанию;
- соль – по вкусу.
Как приготовить:
В первую очередь следует разогреть сковороду с подсолнечным или оливковым маслом. Затем налить в глубокую миску холодную воду и смочить в ней весь лаваш, чтобы он не затвердел во время обжаривания.
После лаваш нужно переложить на разогретую сковороду и обжарить 1 минуту на малом огне. Потом его необходимо перевернуть, распределить по всей сковороде, выложить на лаваш 3 ломтика сыра, туда же вбить яйцо и перемешать. Всыпать соль и хмели-сунели по вкусу. С начинкой можно экспериментировать: по желанию добавить нарезанную кубиками колбасу или томаты.
Завернуть лаваш в треугольник и придавить лопаткой. Обжарить на сковороде буквально по 1 минуте с каждой стороны до румяности. Мелко порубить зелень и посыпать ей лаваш. Разрезать его на 2 части и подать к столу со сметаной.
