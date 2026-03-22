Ударил мороз — жди урожай: эти и другие дачные приметы на 22 марта
Ударил мороз — жди урожай: эти и другие дачные приметы на 22 марта

Опубликовано: 22 марта 2026 00:35
 Проверено редакцией
Ударил мороз — жди урожай: эти и другие дачные приметы на 22 марта
Ударил мороз — жди урожай: эти и другие дачные приметы на 22 марта
Legion-Media
Народные приметы для садоводов на 22 марта

22 марта - это важный день для каждого дачника. А все потому, что именно по этой дате можно судить о погоде всего дачного сезона. Мы собрали все народные приметы для дачников, которые помогут заранее спланировать садово-огородные работы в зависимости от погоды.

Для начала отметим, что в этот день отмечается христианский праздник памяти Сорока Севастийских мучеников, называемый в народе Сороки. В православии - вторая встреча весны. Главное для садоводов: после 22 марта должно пройти сорок холодных утренников. Идеально, если сразу придет тепло, позволяющее открыть дачный сезон. Вот несколько примет, связанных с 22 марта:

  • если выдались морозы, то они продержатся 40 дней. А если вместе с морозом прилетели вдруг ласточки, то дачников ждет урожайный сезон;
  • если слышен первый гром, то год будет голодным - на урожай можно не рассчитывать;
  • если 22 марта теплый ветер, то лето выдастся дождливым;
  • если наблюдается быстрый сход снега, то в этом году дачников ждет обилие травы и зерновых;
  • если 22 марта тепло, то такая же погода продолжится в течение 40 дней;
  • если слышно чириканье воробьев, то это к потеплению;
  • если созвездие Орион заметно выпрямляется, то ждите осадки в ближайшие два дня;
  • прилетели чайка - скоро лед пойдет;
  • ежедневные утренники с 22 марта до 30 апреля — к жаркому лету.

Эти народные приметы проверены временем и опытом дачников, а потому помогут ориентироваться садоводам-новичкам при планировании огородных работ.

Ранее "Городовой" рассказывал о дешевом растворе, который поможет забыть о сорняках как минимум до июля.

Анна Леонова
