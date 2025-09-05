Не патриотично: россиянам хотят бесплатно менять номера на машинах

С 1 января 2025 года в России вступили в силу изменения в национальном стандарте, предписывающие обязательное изображение флага на регистрационных знаках.
“При этом отсутствует норма, обязывающая заменить знаки без триколора”, — пояснил депутат Сергей Миронов.
По его инициативе, предлагается предоставить автовладельцам возможность бесплатно сменить такие номера в течение шести месяцев.
Почему именно сейчас?
Как пишет РБК, идея обязательной замены номеров с триколором возникла после просьбы подписчика, обратившего внимание на этот вопрос в контексте “патриотического вектора развития страны”.
Ранее номера без флага были доступны, но не через государственные инстанции.