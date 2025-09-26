Отмечаем День учителя в Эрмитаже: бесплатный вход и погружение в мир великих художников

5 октября в честь Дня учителя вход в Эрмитаж будет бесплатным, сообщает Петербург медиа.
Эрмитаж — один из самых известных музеев России и мира. Его коллекция впечатляет своими шедеврами искусства.
Теперь с 2025 года еще больше людей смогут бесплатно окунуться в атмосферу культуры и искусства: в музее установлены восемь особых дней в году, когда вход открыт для всех без исключения.
Важные даты для бесплатного посещения
Первый такой день в этом году — 5 октября, в честь Дня учителя. Этот праздник давно любим россиянами, и Эрмитаж решил отметить его бесплатным входом всем желающим, пишет АиФ.
Всего в году таких особых дней — восемь:
-
7 января — Рождество
-
23 февраля — День защитника Отечества
-
8 марта — Международный женский день
-
12 апреля — День космонавтики
-
18 мая — Международный день музеев
-
5 октября — День учителя
-
4 ноября — День народного единства
-
7 декабря — День Эрмитажа.
Если какой-то из этих праздников выпадет на выходной день музея, бесплатный вход переносится на ближайший рабочий день. Летом, из-за большого наплыва туристов, такие акции не тратят.
Как получить билеты и что важно знать
Для посещения Эрмитажа в этот день билеты необходимо оформить заранее на официальном сайте музея. Но можно попробовать получить их и в кассах в день визита.
Однако количество билетов ограничено, и чтобы не остаться за дверью, лучше заранее спланировать свой визит.
Это отличный шанс не только для жителей Петербурга, но и для туристов познакомиться с бесценными сокровищами Эрмитажа, не потратив на вход ни копейки.
Новые льготы для молодых и студентов
С 1 октября 2025 года Эрмитаж расширил бесплатный вход по четвергам. Теперь можно бесплатно приходить детям до 18 лет и студентам, включая учащихся колледжей и курсантов.
Раньше бесплатно в этот день могли заходить только пенсионеры. Для льготных категорий, таких как ветераны, инвалиды или многодетные семьи, вход бесплатен в любой рабочий день.
Что можно посмотреть в Эрмитаже
Помимо обновленной политики свободного входа, важно помнить, что в Эрмитаже собраны одни из лучших проявлений искусства в мире.
Здесь можно увидеть знаменитые «Мадонну Бенуа» и «Мадонну Литта» Леонардо да Винчи, работы Матисса, Пикассо и других мастеров европейского искусства.
Особого внимания заслуживают залы итальянского Возрождения и Павильонный зал с «часами Павлина».