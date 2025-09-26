Городовой / Общество / Отмечаем День учителя в Эрмитаже: бесплатный вход и погружение в мир великих художников
Отмечаем День учителя в Эрмитаже: бесплатный вход и погружение в мир великих художников

Опубликовано: 26 сентября 2025 20:30
Эрмитаж
Отмечаем День учителя в Эрмитаже: бесплатный вход и погружение в мир великих художников
globallookpress/ The State Hermitage Museum

День учителя является одним из самых праздников в стране, поэтому музей включит его в список бесплатных для посещения.

5 октября в честь Дня учителя вход в Эрмитаж будет бесплатным, сообщает Петербург медиа.

Эрмитаж — один из самых известных музеев России и мира. Его коллекция впечатляет своими шедеврами искусства.

Теперь с 2025 года еще больше людей смогут бесплатно окунуться в атмосферу культуры и искусства: в музее установлены восемь особых дней в году, когда вход открыт для всех без исключения.

Важные даты для бесплатного посещения

Первый такой день в этом году — 5 октября, в честь Дня учителя. Этот праздник давно любим россиянами, и Эрмитаж решил отметить его бесплатным входом всем желающим, пишет АиФ.

Всего в году таких особых дней — восемь:

  • 7 января — Рождество

  • 23 февраля — День защитника Отечества

  • 8 марта — Международный женский день

  • 12 апреля — День космонавтики

  • 18 мая — Международный день музеев

  • 5 октября — День учителя

  • 4 ноября — День народного единства

  • 7 декабря — День Эрмитажа.

Если какой-то из этих праздников выпадет на выходной день музея, бесплатный вход переносится на ближайший рабочий день. Летом, из-за большого наплыва туристов, такие акции не тратят.

Как получить билеты и что важно знать

Для посещения Эрмитажа в этот день билеты необходимо оформить заранее на официальном сайте музея. Но можно попробовать получить их и в кассах в день визита.

Однако количество билетов ограничено, и чтобы не остаться за дверью, лучше заранее спланировать свой визит.

Это отличный шанс не только для жителей Петербурга, но и для туристов познакомиться с бесценными сокровищами Эрмитажа, не потратив на вход ни копейки.

Новые льготы для молодых и студентов

С 1 октября 2025 года Эрмитаж расширил бесплатный вход по четвергам. Теперь можно бесплатно приходить детям до 18 лет и студентам, включая учащихся колледжей и курсантов.

Раньше бесплатно в этот день могли заходить только пенсионеры. Для льготных категорий, таких как ветераны, инвалиды или многодетные семьи, вход бесплатен в любой рабочий день.

Что можно посмотреть в Эрмитаже

Помимо обновленной политики свободного входа, важно помнить, что в Эрмитаже собраны одни из лучших проявлений искусства в мире.

Здесь можно увидеть знаменитые «Мадонну Бенуа» и «Мадонну Литта» Леонардо да Винчи, работы Матисса, Пикассо и других мастеров европейского искусства.

Особого внимания заслуживают залы итальянского Возрождения и Павильонный зал с «часами Павлина».

Автор:
Юлия Аликова
Общество
